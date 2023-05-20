Хартум, 21 мая, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Суданская армия и силы быстрого реагирования согласились на гуманитарное семидневное перемирие. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По данным источника, стороны вооружённого конфликта подписали в городе Джидда соглашение о гуманитарном перемирии, которое вступит в силу спустя 48 часов с момента его подписания.

Отмечается, что соглашение о временном перемирии предполагает создание специального комитета по соблюдению выполнения условий, куда войдут представители посредников из Саудовской Аравии и Соединённых Штатов Америки.

Также телеканал Asharq добавил, что в подписанном в Джидде договоре говорится в том числе и о выводе сторонами вооружённого конфликта своих военизированных отрядов из городов Судана.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в результате вооружённого конфликта в Судане погибли 603 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, ещё около пяти тысяч человек получили ранения.