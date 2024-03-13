Новые территории
В Счётной палате обсудили вопросы интеграции новых регионов России
В Счётной палате (СП) РФ в рамках обсуждения интеграции новых регионов в социально-экономическое и правовое пространство России исполняющая обязанности председателя СП Галина Изотова сообщила о налаживании системной работы по оказанию содействия в становлении контрольно-счётных органов (КСО) новых...
13 марта 2024
Путин объяснил, почему Россия не бросает своих людей
Россия не бросит своих людей в Донбассе и Новороссии, потому что в противном случае её потери возрастут многократно. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Россия пришла на помощь своим людям и в этом...
13 марта 2024
Путин сообщил, что регулярно встречается с главами новых регионов
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса «Лидеры России» сообщил, что регулярно встречается с главами новых регионов. «Я регулярно встречаюсь с руководителями этих территорий и Запорожской области тоже — буквально дня четыре назад», — сказал Путин. Глава государства...
12 марта 2024
Песков: пока рано говорить, посетит ли Путин новые регионы до выборов
Пока рано говорить, посетит ли президент России Владимир Путин новые регионы до выборов главы государства, заявил 8 марта «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Когда это случится, точно вам сказать не могу», — сообщил он. Песков напомнил, что...
8 марта 2024
Эксперт обратил внимание на главный посыл Путина в вопросе Приазовья
Ключевая идея всех усилий по развитию регионов юга России и Приазовья, которую озвучил в ходе профильного совещания президент Владимир Путин, состоит в повышении качества жизни граждан страны. Отдельного внимания заслуживают в этой связи новые российские регионы, заявили ИА Регнум эксперты...
7 марта 2024
В Донбассе и Новороссии снизились цены на значимые товары
Цены на ряд основных значимых потребительских товаров в Донбассе и Новороссии уже ниже, чем в соседних регионах России, рассказал в интервью Луганскому агентству новостей вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он подчеркнул, что проблем с обеспеченностью продуктами питания...
6 марта 2024
Предприятия Донбасса и Новороссии начали поставлять товары в другие регионы
Узлы и агрегаты для техники, производимые в Запорожской области, нашли спрос на машиностроительных предприятиях в других регионах России. Об этом в интервью Запорожскому агентству новостей сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Узлы и агрегаты трансмиссии...
6 марта 2024
Мантуров назвал самые перспективные отрасли в Донбассе и Новороссии
Предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей планируют подключить к федеральному сервису импортозамещения. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей заявил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Сейчас идёт активная работа...
6 марта 2024
Балицкий рассказал о судьбе отказавшихся от обмена пленных бойцов ВСУ
Пленных Вооружённых сил Украины, отказавшихся от обмена и желающих стать гражданами России, могут привлечь к восстановлению новых регионов. Об этом 6 марта сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что речь не идёт о раненых или тех, кому нужен...
6 марта 2024
Полтора года разлуки. 16-летний парень из Херсонской области летит к семье
Вечером из поезда Симферополь — Москва, с интересом оглядываясь по сторонам, выходит 16-летний Даниил Корчагин. Обыкновенный парень с необыкновенной историей. В рюкзаке у Даниила — аккуратно сложенный свитер c легендарным енотом Херсоном. Тем самым, эвакуированным из городского зоопарка вместе с...
5 марта 2024
Путин призвал наладить жизнь в новых регионах
Президент России Владимир Путин призвал наладить нормальную жизнь в Донбассе и Новороссии, в том числе через полноценную работу аграрного сектора. По словам российского лидера, сказанным на встрече с представителями АПК в Ставрополье, аграрный — один из ключевых секторов. Глава государства выразил...
5 марта 2024
Мантуров заявил о скором приходе крупнейших маркетплейсов в новые регионы
На рынки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже в скором времени выйдут ведущие российские маркетплейсы. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Министр отметил, что в новых регионах активно развиваются местные сети. «Не видим причин мешать...
5 марта 2024
Мантуров рассказал о восстановлении промышленности новых регионов
В Донбассе и Новороссии сегодня работает более 500 крупных промышленных предприятий, заявил 5 марта министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Сегодня в новых регионах работает уже более 500 предприятий», — процитировал слова Мантурова «Луганский информационный центр». Министр...
5 марта 2024
Мурашко сообщил об обновлении системы здравоохранения в Херсонской области
Модернизация системы здравоохранения в Херсонской области идёт недостаточно быстро, этот процесс необходимо ускорить. Об этом 5 марта на пресс-подходе по итогам посещения региона заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что в регионе потребность в оказании медицинской...
5 марта 2024
Медведев назвал условие признания новых регионов России другими странами
Для Москвы не так важно, чтобы на международном уровне признали воссоединение новых регионов с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 4 марта на английском языке, выступая с лекцией «Географические и стратегические границы» в ходе марафона «Знание. Первые»...
4 марта 2024
Хуснуллин проверил ход работ по восстановлению Мариуполя и посетил Авдеевку
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в ДНР посетил ряд социальных и промышленных объектов в Мариуполе, Донецке и Авдеевке, сообщила 2 марта пресс-служба правительства. В Мариуполе Хуснуллин принял участие в открытии отремонтированного и благоустроенного детского сада в...
2 марта 2024
Хуснуллин заявил, что Авдеевку можно оперативно восстановить
Как только линия соприкосновения будет отодвинута от Авдеевки, в городе можно будет достаточно оперативно всё восстановить. Об этом 2 марта сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Telegram-канале. Он рассказал, что совершил рабочую поездку в ДНР и посетил недавно освобождённую Авдеевку. По его...
2 марта 2024
Восстановление исторической части Мариуполя хотят завершить в 2024 году
Работы по восстановлению основных объектов в исторической части Мариуполя завершатся уже в 2024 году. Об этом 29 февраля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24», комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. «Если два года назад...
29 февраля 2024
Шойгу сообщил об освобождении территории новых регионов
С начала года на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии МО России 27 февраля. «С начала года на всех направлениях освобождено от...
27 февраля 2024
Путин включил новые регионы в Южный военный округ
Президент РФ Владимир Путин включил Донецкую Народную Республику (ДНР), Луганскую Народную Республику (ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ (ЮВО). Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте правовой информации. «Южный военный округ — в...
26 февраля 2024