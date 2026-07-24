Бойцы армии России продолжают выводить из освобожденной Константиновки мирных жителей. Эта операция по спасению людей — на контроле на высшем уровне. 3 июля Владимир Путин на совещании в одном из временных командных пунктов Объединенной группировки войск подчеркнул:

ИА Регнум

«Хотел бы обратить внимание: в зоне находятся еще мирные жители. Нужно сделать всё для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий».

Во время одной из последних операций бойцы группировки войск «Южная» эвакуировали десять человек — пожилых жителей и семью с ребенком. Другие спасенные рассказывали о схожем пути: несколько суток пешком и на транспорте, проход у заминированных полей, сопровождение с воздуха и атаки FPV-дронов.

Во время одного из выходов группа эвакуированных шла к переправе — очередной точке маршрута, куда требовалось прибыть в назначенное время. После нескольких переходов 78-летняя Раиса стала спотыкаться и падать. Бывшая учительница, всю жизнь прожившая в Константиновке, предложила оставить ее на дороге до следующего дня.

Ждать группа не могла: движение по подготовленному маршруту согласовывали по времени. Военный, сопровождавший жителей, вызвал других бойцов, а сам поднял женщину и понес к переправе. О нем Раиса рассказала RT:

«Когда шли, все спрашивали, останавливали: «Бабушка, не волнуйтесь, мы вас выведем в безопасное место». Эти слова, это внимание я никогда не забуду. К переправе мы должны были прийти в определенное время. Я уже не могла идти, спотыкалась, падала — сил не было. Он вызвал еще ребят.

И вот весь в амуниции, сам всё несет — и берет меня на руки. Я говорю: «Оставьте…» А он: «Нет, у нас приказ вас вывести. Мы любыми силами вас выведем, подмогу вызовем. Вы проделали такой путь — мы вас спасем». До переправы он нес меня на руках».

Путь был разделен на несколько участков. Между переходами людям давали восстановить силы, после чего вели к следующей точке. После переправы эвакуированных забирал транспорт.

«Вас будет вести птичка»

Военные находили жителей при продвижении по городским кварталам. Те, кто видел наш коптер, пытались подать ему сигнал с земли.

В одном из домов вместе с семьей и ребенком пряталась 29-летняя Юлия. Женщине помогли соседи — написали на плакате «Семья с ребенком!», вышли во двор и показали надпись пролетавшей «птице». После того как людей обнаружили, семье передали рацию.

Самостоятельно выходить из города было нельзя. По связи военные сообщали время начала движения и маршрут. Оператор коптера следил за группой с воздуха. Юлия рассказала RT:

«Были сумерки. Дрон летит, летит, посмотрел на нас… И он как будто нам помахал, улетел. Мы вынули рацию… И первые слова: «Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации. Сколько у вас человек? Раненые, не раненые?» Я перечисляю. Связь плохо проходила, меня всю трясло. Потом нам сказали: «Готовьтесь, мы будем готовить вас к выводу».

У меня в этот момент, в мои 29 лет, случился сердечный приступ. Мы связывались, когда заканчивались продукты или садилась батарейка в рации. К нам сразу прилетал коптер. Потом, кажется, без пятнадцати четыре: «Вы готовы выходить?» Не было ни секунды, чтобы сказать «нет».

Бойцы успокоили женщину, передав: «Вас будет вести птичка». Юлия рассказывает, что маршрут у нее словно отпечатался в голове: куда идти, где ждать, когда позовут. «Мы бежим и слышим: «Сюда, сюда». Они сверху сопровождали нас, чтобы мы правильно прошли… Ребята, честно, я вам очень благодарна», — рассказывает Юлия.

Контрольная точка отделяла один участок пути от другого. Пожилые жители приходили обессиленными и обезвоженными. Если человек не мог сразу продолжать путь, группа оставалась на точке. Один из бойцов объяснил: «Моя задача — довести вас живыми, здоровыми, невредимыми. Сейчас вас накормят, напоят, рассчитаем ваши силы. Я буду смотреть, в каком вы состоянии. Если надо будет переночевать — переночуем».

Жительница Константиновки рассказала, как проходили остановки между переходами:

«Когда нас встретили, нас обняли. Ребята приносили нам воду, знали, что мы обезвожены, кормили. По пути шли, чуть посидели — и дальше. Делают всё возможное, чтобы ты выжил. Это дорогого стоит. Они люди, которые воюют. Но у них любовь к людям. Это давало мне возможность идти. У нас еще проводник был очень позитивный. Я ему говорю: «Боже, больше не могу». А он: «Ну что вы говорите? Там осталось чуть-чуть»… Я всех ребят помню по именам. Для меня это останется в памяти».

«А кто, кроме нас?»

В последние недели и дни перед освобождением остатки гарнизона ВСУ минировали всё, до чего могли дотянуться. «Нам две мины забросили украинцы, противотанковые, в комнаты, где мы жили. В подвал. Это было в июне», — рассказала ТАСС 72-летняя Анна Плюшко.

Украинские минные поля вокруг города перекрывали путь. Перед движением каждой группы бойцы обследовали маршрут, искали проход и намечали обходы. Гражданские шли за сопровождающими по указанной тропе.

О том, как готовились маршруты, и об угрозах во время эвакуации бойцы рассказали Пятому каналу. Боец-штурмовик из 77-го отдельного мотострелкового полка с позывным Седой пояснил: «Задача была в целости и сохранности доставить мирных жителей на точку ноль, сделать безопасную тропу, без каких-либо инцидентов доставить».

Путь приходилось обследовать перед каждым выходом: противник снова минировал проходы. Как рассказал боец с позывным Севас, «противник не давал спокойно выйти: всё время минировал, искал, не давал выхода, закидывал «айсами», «пряниками». «Айсами» и «пряниками» бойцы называют самодельные украинские мины.

Во время одного из выходов боец с позывным Скруджи отошел вперед, чтобы проверить участок перед группой. Там он заметил украинский FPV-дрон, который летел к группе эвакуируемых. О дальнейших событиях рассказал его сослуживец Бек:

«Скруджи, когда выводил людей, пошел проверять местность и заметил, что FPV летит по гражданским. Он начал отводить его собой. Сбил FPV, но сам пострадал — наступил на мину».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/2NvYZEOWR" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Татьяна. Эвакуированная жительница Константиновки. 2-я часть

Скруджи отвел аппарат от людей и сбил его, но сам подорвался на мине. Люди из Константиновки продолжили выход. Бойцу оказали первую помощь и эвакуировали. После переправы жителей передали сопровождающим, последний участок до эвакуационного пункта они преодолели на транспорте.

До встречи с российскими военными жительница Константиновки Светлана оставила соседям письмо для детей — на случай, если сама не сможет выйти. «Садишься и просто пишешь письмо всем своим родным… Там есть такая строка: «Если вдруг не успею». Написала и рядом живущим говорю, чтобы передали», — рассказывала Светлана «Вестям».

Около десяти вечера во время перехода через лес Светлана стала выбиваться из сил. К ней подошли двое молодых бойцов. Женщина рассказала:

«Такое впечатление, будто они сто лет нас знают. «Тетя Света, вам помочь?» Я говорю: «Сынки, вам лет по 18-20. А дома что?» Они отвечают: «Мы специально пошли, чтобы защищать. А кто, кроме нас?» Меня под руки — и вдвоем повели».

Спасенные из Константиновки добрались до безопасного места. На эвакуационном пункте их накормили, напоили и пересадили на транспорт. В сюжете Пятого канала люди обратились к сопровождавшим их военнослужащим: «Спасибо, ребята, вам всем — 77-го полка и не только… Всем, кто проявил участие, помог нам выбраться. Ребята, вы лучшие».