Протесты во Франции
В Париже вспыхнули беспорядки на акциях против пенсионной реформы
Массовая демонстрация против пенсионной реформы во Франции 1 мая сразу привела к беспорядкам в Париже, сообщил телеканал BFM TV. Полиция применила слезоточивый газ против устроивших беспорядки на акции в Париже. Правоохранители задержали 30 человек. По информации телеканала, шествие разделилось на...
1 мая 2023
Поездка лидера Франции Макрона в регионы обернулась провалом
Провалом обернулась первая поездка президента Франции Эммануэля Макрона в регионы после принятия закона о пенсионной реформе. Это следует из трансляции, которую 19 апреля вёл телеканал BFMTV. Макрон посетил деревообрабатывающий завод Mathis в городке Мюттерсольц, а затем направился в коммуну...
19 апреля 2023
Во Франции протестующие освистали Макрона во время рабочей поездки
Протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона в ходе визита на восток страны, сообщил телеканал BFM TV. «Это не первый раз, когда я слышу, как люди недовольны», — сказал Макрон. Президент Франции отправился с визитом в Эльзас. Глава государства сначала проехал через небольшой город...
19 апреля 2023
«Работать дольше?!». Франция продолжает митинговать против реформ Макрона
Во Франции уже четвертый месяц не стихают акции протеста, о причине которых прямо сообщают плакаты манифестантов «Работать дольше? Нет уж!». В январе власти Пятой республики объявили о планах повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Можно сказать, что руководство пошло навстречу — в марте...
19 апреля 2023
Лувр приостановил работу в связи с забастовкой сотрудников
Лувр закрыт для посетителей из-за забастовки его сотрудников, которые требуют отменить пенсионную реформу во Франции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лувра на своей странице в социальной сети. Отмечается, что Лувр закрыт с 9:00 по парижскому времени по инициативе профсоюза музейных...
27 марта 2023
Санкции и расходы на Украину толкают Макрона на скандальную реформу
21 марта во Франции на утверждение в Конституционный совет был направлен проект пенсионной реформы, принятие которого спровоцировало тяжелейший политический кризис. К протестным акциям и забастовкам, проходящим в стране с начала года, добавились стихийные манифестации, местами отмеченные жёсткими...
23 марта 2023