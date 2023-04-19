Париж, 19 апреля, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Протестующие освистали президента Франции Эммануэля Макрона в ходе визита на восток страны, сообщил телеканал BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Это не первый раз, когда я слышу, как люди недовольны», — сказал Макрон.

Президент Франции отправился с визитом в Эльзас. Глава государства сначала проехал через небольшой город Муттершольц в Нижнем Рейне, где его приветствовали граждане недовольными выкриками. Затем Макрон отправился в соседний город Селеста, чтобы пообщаться с французскими гражданами.

В очень бурной атмосфере Эммануэль Макрон попытался пообщаться с присутствующими французами. Десятки демонстрантов кричали: «Макрона в отставку». Собравшиеся также спели: «Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон не хочет, мы здесь», песню «желтых жилетов», которую в последнее время часто исполняют противники пенсионной реформы.

«Никому неприятно работать еще два года», — оправдывался президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент утвердил закон о пенсионной реформе 15 апреля. Затем 17 апреля он заявил, что повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет вступит в силу предстоящей осенью. Как пояснил Макрон, пенсионная реформа была необходима и она будет гарантией получения пенсии каждого гражданина Франции, а также позволит создать больше благ для страны. При этом он указал, что достигнуть согласия между властями и профсоюзами по вопросу пенсионной реформы не удалось.

Подписание закона сопровождалось массовыми акциями протеста по всей стране. Акции охватили Париж, Леон, Страсбург, Тулузу, Нант, Ренн и Бордо. Демонстрации перерастали в беспорядки, участники которых устраивали поджоги.