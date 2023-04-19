Во Франции уже четвертый месяц не стихают акции протеста, о причине которых прямо сообщают плакаты манифестантов «Работать дольше? Нет уж!». В январе власти Пятой республики объявили о планах повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Можно сказать, что руководство пошло навстречу — в марте прошлого года президент Эммануэль Макрон представил проект повышения пенсионной планки до 65 лет.

Panoramic/Global Look Press Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.

Реформа была принята в середине марта — и это ввергло страну в пучину массовых акций протеста и забастовок по всей Франции.

Крупнейший профсоюз Франции «Всеобщая конфедерация труда» сообщил, что в акциях протеста приняли участие несколько миллионов человек. В МВД Франции сообщили о другом числе — чуть более миллиона человек.

Telmo Pinto/Global Look Press Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.

Всего, по данным полиции, в ходе акций протеста было задержано 112 человек. В руках у человека — плакат с фразой «Климат гнева» и перечёркнутой цифрой «64» — именно до этого уровня власти Франции хотят повысить пенсионный возраст.

IMAGOFederico Pestellini/Global Look Press Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.

В Париже демонстранты подожгли кучи мусора, скопившиеся в историческом центре города. Несколько сотен радикалов разбивали витрины банков, магазинов и точек общепита. Полицейских забрасывали бутылками, петардами и камнями. В ответ полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ и атаковала толпу дубинками.

Panoramic/Global Look Press Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в одной только французской столице было зафиксировано около 140 поджогов. Он обвинил в насилии «головорезов», которые приехали в Париж, «чтобы напасть на полицейских и общественные здания».

Telmo Pinto/Global Look Press Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.

Конституционный совет, несмотря на беспорядки, всё же принял спорную реформу, а президент Франции Эммануэль Макрон поставил свою подпись под документом. В ответ профсоюзы пообещали регулярно выводить своих сторонников на улицы до тех пор, пока власти не отменят реформу.

Panoramic/Global Look Press Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.

В Ренне на западе Франции протестующие напали на полицейский участок и подожгли входную дверь. В центре Нанта произошел пожар на трамвайных путях, а у стен префектуры митингующие вступили в стычку с полицией.

Alexis Sciard/Global Look Press Протест против пенсионной реформы во Франции. 2023 г.

Также более двух тысяч человек вышли на митинги в Тулузе. Акции протеста состоялись в Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе: в этих городах полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.