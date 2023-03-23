21 марта во Франции на утверждение в Конституционный совет был направлен проект пенсионной реформы, принятие которого спровоцировало тяжелейший политический кризис. К протестным акциям и забастовкам, проходящим в стране с начала года, добавились стихийные манифестации, местами отмеченные жёсткими столкновениями с полицией. Рейтинг президента Эммануэля Макрона достиг рекордно низких показателей. Звучат обвинения в том, что реформа была навязана Франции со стороны руководства Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Во время первой президентской кампании в 2017 г. тогда ещё кандидат Эммануэль Макрон обещал не повышать пенсионный возраст. Тем не менее первый проект пенсионной реформы был обнародован уже в 2019 г. Выступления против неё стали одной из составляющих возникшего в конце 2018 г. движения «жёлтых жилетов». Однако локдаун и режим самоизоляции в связи с эпидемией COVID-19, действовавшие на протяжении почти всего 2020 и половины 2021 года, сбили протестную волну и отодвинули вопрос реформы на второй план.

К окончательному рассмотрению изменения пенсионной системы приступили с января 2023 года: предварительное обсуждение в Национальной ассамблее, нижней палате парламента, затем — утверждение в Сенате и возвращение в Национальную ассамблею для принятия окончательного решения.

Именно голосование в нижней палате смогла обойти премьер-министр Элизабет Борн, когда 15 марта 2023 г. правительство Франции окончательно приняло нашумевшую пенсионную реформу. Для этого была использована статья 49.3 Конституции Франции, позволяющая правительству одобрять финансовые документы и расходы на соцобеспечение без согласия парламента.

Ранее, в октябре 2022 г., этим же путём утвердили государственный бюджет.

Подобный способ принятия решений, без сомнения, законный для Французской Республики. Однако он всё же является чрезвычайной мерой, показывающей, что функционирование органов государственного управления невозможно в нормальном режиме. И действительно, сейчас страна переживает один из серьёзнейших социально-политических кризисов за всю современную историю.

15 марта, после принятия пенсионной реформы в обход голосования в Национальной ассамблее перед Бурбонским дворцом, где она заседает, а также на площади Согласия вспыхнули стихийные протесты. С начала года по стране уже проходили организованные профсоюзные манифестации, собиравшие от 2,5 до 3,5 миллиона человек, по данным профсоюзов. И попытки министерства внутренних дел занизить данные по количеству протестующих не помогли скрыть масштабности выступлений.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Протест против пенсионной реформы во Франции

Вдобавок с 7 марта работники ряда отраслей экономики находятся в состоянии постоянно возобновляемой забастовки. Речь идёт о нефтеперерабатывающих заводах, некоторые из которых бастуют полным коллективом. Также регулярно прекращают работы порты, в частности, крупнейший грузовой порт страны Гавр.

Однако народные волнения, начавшиеся с Париже и в других городах Франции в ночь с 15 на 16 марта, не были организованы. В ходе подавления беспорядков совершались акты вандализма, происходили столкновения с полицией. А в период с 17 по 20 марта задержали уже более 500 человек. При этом протесты, как и аресты, продолжаются до сих пор.

Правоохранительные органы усиливают репрессивные меры по отношению к недовольным. А президент Макрон, ранее выражавший готовность к диалогу власти и общества, отказался встречаться с представителями профсоюзов.

Президент Пятой республики сосредотачивает в своих руках широкие властные полномочия. Несмотря на это, сегодня он находится в глубокой изоляции. Макрон и его сторонники рассчитывал на то, что при правильном обосновании необходимости проведения пенсионной реформы в политических кругах и среди населения будет достигнут консенсус, который позволит безболезненно её реализовать.

При этом ранее, будучи министром экономики, Макрон сам критиковал использование статьи 49.3, считая это авторитарной мерой. Теперь же он и премьер-министр оказались перед лицом оппозиции со стороны почти половины парламента, потребовавшей в третий раз за год роспуска правительства путём вынесения вотума недоверия.

Первые два выдвинули левое объединение в Национальной ассамблее NUPES, второе — фракция «Национального объединения». Последний вотум, вынесенный небольшой парламентской группой LIOT, поддержали не только оппозиция, но даже некоторые члены лояльной президенту партии «Республиканцы». Этому мнению вторят социологические опросы: 74% опрошенных французов высказались за отставку правительства.

Голосование по вотуму состоялось в понедельник, 20 марта. Для принятия решения о роспуске правительства на этот раз не хватило всего девять голосов.

IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Парламентская сессия в Национальном собрании Франции

Вместе с тем даже некоторые верные сторонники Эммануэля Макрона обрушили на него шквал критики.

Например, Жак Аттали — экономист, советник президентов Франсуа Миттерана, Николя Саркози, Франсуа Олланда и теперь Эммануэля Макрона, с которым познакомился ещё в 2010 г. Аттали был автором экономической политики этих глав государств. С высокой долей вероятности он принимал участие в разработке нынешней пенсионной реформы. Однако в интервью газете Libération он назвал предложенный президентом и правительством проект плохо продуманным и несправедливым.

Выражения недовольства и кризис имеют две причины.

Во-первых, это само содержание пенсионной реформы. Она предполагает повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, а также введение балльной системы для расчёта её размера. Противники реформы приводят статистику, согласно которой средняя продолжительность жизни 25% французов равна 62 годам. А также только 50% работающих по достижении 61 года полностью сохраняют дееспособность.

Если реформа вступит в силу, то в 2027 году возраст выхода на пенсию во Франции составит 63 года, а к 2030-му — 64 года.

При этом доверие к аргументам правительства сильно подорвано ввиду доказанной несколько раз ложной информации, выдаваемой Элизабет Борн по поводу мер, предлагаемых в проекте.

У многих возникает подозрение, что Эммануэль Макрон проталкивает эту реформу под давлением со стороны Евросоюза.

Требования руководства ЕС к бюджетам стран-членов стало тяжелее выполнять ввиду необходимости справляться с энергетическим и экономическими кризисами, возникшими после очередных антироссийских санкций. К тому же в европейских бюджетах появилась новые статьи расходов: военная и финансовая помощь Украине и приём украинских беженцев.

Так, только в 2022 г. Франция потратила более 600 млн евро на военное обеспечение конфликта в Донбассе. К этому нужно прибавить стоимость организации многочисленных гуманитарных миссий в тот регион, а также 500 млн евро, которые пошли на обустройство прибывших беженцев.

EPA/Sarah Meyssonnier/POOL/ТАСС Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Второе обстоятельство — утрата доверия как к парламенту, так и к представительской демократической системе в целом.

В результате многовекового развития традиции парламентаризма французы очень ответственно относятся к голосованию. К тому же на последних парламентских выборах многие депутаты от оппозиционных Эммануэлю Макрону партий смогли пройти в Национальную ассамблею. Это привело к тому, что пропрезидентская партия «Возрождение» хоть и продолжает составлять большинство, но уже не является абсолютно доминирующей парламентской силой. Поэтому многие надеялись на то, что действия депутатов смогут оказать влияние на решения, принимаемые исполнительной властью.

Однако получилось наоборот, и по ряду важнейших для жизни страны решений мнение парламента обошли. Во Франции и в мире раздаются обвинения в адрес французского президента, его манеру правления называют авторитарной.

Немецкое здание Frankfurter Allgemeine Zeitung осуждает выстроенную им вертикаль власти. Британский The Economist сокрушается:

«Когда в июне прошлого года избиратели не дали оставшемуся на второй срок президенту [необходимого] большинства в парламенте, некоторые надеялись, что это даст новый виток в развитии культуры политического консенсуса во Франции. Но пока кажется, что всё происходит наоборот».

Другие издания предупреждают о том, что подобные авторитарные практики характерны для ультраправых и могут предвещать приход к власти Марин ле Пен и «Национального объединения».

IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Марин ле Пен

Некоторые наблюдатели также указывают на противоречия во внешнеполитической позиции Франции по отношению к народным протестам. Примером может служить поддержка властями Франции антиправительственных манифестантов в Грузии на фоне подавления выступлений собственных граждан.

Противники проекта пенсионной реформы надеются на то, что этот документ будет признан не соответствующим основному государственному закону Франции.

Поводом для этого служит то факт, что один из членов Конституционного суда Доминик Руссо назвал способ утверждения реформы путём использования статьи 49.3 «обходом процедуры».

Оппозиция требует вынесения проекта реформы на всенародное голосование. Профсоюзы объявили о проведении очередных всеобщих протестов по стране 23 марта.