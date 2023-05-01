Захват Киево-Печерской лавры
Суд отложил рассмотрение иска заповедника «Киево-Печерская лавра» к УПЦ
Рассмотрение иска «об устранении препятствий в пользовании имуществом» украинского заповедника «Киево-Печерская лавра» к одноимённому монастырю Украинской православной церкви (УПЦ), арендующему помещения Киево-Печерской лавры, отложено. Об этом 1 мая сообщил адвокат лавры священник Никита Чекман...
1 мая 2023
Защитницу Киево-Печерской лавры Кохановскую отправили под домашний арест
Украинский суд отправил под домашний арест правозащитницу Викторию Кохановскую, задержанную в ходе протестов у стен Киево-Печерской лавры, написал 21 апреля адвокат лавры Никита Чекман в своем Telegram-канале. «К Виктории Кохановской применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста...
21 апреля 2023
На Украине назначен новый руководитель заповедника «Киево-Печерская лавра»
На Украине исполняющим обязанности генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» назначен Максим Остапенко. Об этом написал министр культуры Украины Александр Ткаченко в своём Telegram-канале. Он рассказал, что 14 апреля подписал соответствующий приказ о назначении...
14 апреля 2023
Война за Киево-Печерскую лавру: «На Украине начнется апокалипсис»
Киевский режим в минувшую субботу, 1 апреля, щедро плеснул новую порцию керосина в религиозный конфликт, связанный с насильственным выселением насельников Киево-Печерской лавры из их обители. СБУ прямо у монастыря вручила подозрение наместнику лавры, митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу...
2 апреля 2023
Молившаяся на коленях певчая Киево-Печерской лавры вышла на связь
Служба безопасности Украины (СБУ) не задерживала певчую Киево-Печерской лавры Екатерину Ершову, которая накануне молилась возле обители, сообщает 2 апреля RT. Ранее информацию о её задержании опубликовало РИА Новости. Сообщалось, что Ершова перестала выходить на связь, по одной из версий, её...
2 апреля 2023
«Гробы на колёсах» — 402-й день специальной военной операции на Украине
Наступил 402-й день спецоперации на Украине. Киевские власти получили первые 40 французских тяжёлых автомобилей — колёсных танков AMX-10RC. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал их не иначе, как «гробы на колёсах». По его словам, именно такими они станут для...
2 апреля 2023
Дмитрий Песков: журналист WSJ был задержан за шпионаж с поличным
Журналист московского бюро ежедневной американской деловой газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж с поличным, сообщил журналистам 30 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. О задержании Гершковича 30 марта известила ФСБ...
30 марта 2023
Коцюбайло Да Винчи. Как украинцы пытаются сделать чужие святыни своими
«Освобождение» лавры Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев 14 марта пригрозил священникам Украинской православной церкви расправой: «Нужно готовиться и к тому, что в Киево-Печерскую лавру придет патриотически настроенная общественность, в том числе ветераны войны, чтобы поддержать её...
15 марта 2023