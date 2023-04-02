ДНР, 2 апреля, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Наступил 402-й день спецоперации на Украине. Киевские власти получили первые 40 французских тяжёлых автомобилей — колёсных танков AMX-10RC. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал их не иначе, как «гробы на колёсах». По его словам, именно такими они станут для танковых экипажей Вооруженных сил Украины (ВСУ): режим Зеленского чётко действует по западной формуле — война до последнего украинца.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

ВСУ несут огромные потери. Не менее 10 киевских националистов уничтожены российской группировкой «Юг» при атаке взводного опорного пункта на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Всего, по данным Минобороны РФ, только за одни сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 260-ти украинских военнослужащих и наёмников, четыре боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре пикапа и одну гаубицу Д-30.

Напряженная обстановка складывается в Киево-Печерской лавре, где гонения представителей Украинской православной церкви входят в финальную стадию. Как сообщил наместник лавры митрополит Павел, силовики готовятся штурмовать обитель.

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