Киев, 14 апреля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. На Украине исполняющим обязанности генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» назначен Максим Остапенко. Об этом написал министр культуры Украины Александр Ткаченко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Он рассказал, что 14 апреля подписал соответствующий приказ о назначении.

Министр уточнил, что Остапенко является кандидатом исторических наук, а с 2007 занимал должность генерального директора Национального заповедника «Хортица», с февраля 2022 года вступил в ряды ВСУ.

Он также обратил внимание на то, что бывший исполняющий обязанности генерального директора заповедника Александр Рудник стал заместителем руководителя заповедника.

Как передавало ИА REGNUM, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, на Украине разрешат функционировать только тем церквям, у которых не будет связи с Россией. Он заявил, что церкви, которые имеют связи с Россией, не будут работать на территории Украины, а тем, кто имеет отношение к Москве, надо остановить эти контакты, привести документы в соответствие с требованиями государства.