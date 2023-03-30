Москва, 30 марта, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Журналист московского бюро ежедневной американской деловой газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж с поличным, сообщил журналистам 30 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

О задержании Гершковича 30 марта известила ФСБ России. Речь идет о сборе по заданию США сведений об одном из предприятий российского ВПК. Относительно других сотрудников московского бюро WSJ Дмитрий Песков отметил, что если у них есть аккредитация, то будут и дальше работать. Также представитель Кремля прокомментировал другие актуальные темы, в частности — выселение монахов Киево-Печерской лавры и инициативу о сокращении рабочего дня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комментируя действия Киева по выселению монахов Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей, Дмитрий Песков отметил, что Москва решительно осуждает эти действия, и выразил уверенность, что в России не останутся безучастными к их судьбе, если это потребуется.

По замыслу Киева, уход Украинской православной церкви (УПЦ) из лавры станет важным символом полного разрыва религиозных отношений Киева с Москвой.

Журналисты поинтересовались, рассматривается ли в Кремле инициатива о сокращенном рабочем дне в пятницу. «В Кремле таких обсуждений не ведется», — пояснил представитель Кремля.

Информируя о ближайших планах Владимира Путина, Песков отметил, что 30 марта глава государства в режиме видео-конференц-связи примет участие в открытии трех фармацевтических производств в Петербурге, Саранске и Калининграде.

Представители СМИ задали вопрос относительно заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о визите российского лидера Владимира Путина в Анкару. «Пока точных решений не принималось», — сказал представитель Кремля. По его словам, российская сторона будет принимать участие в церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую», которая состоится в конце апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как ФСБ заподозрила Гершковича в сборе сведений об одном из предприятий российского ВПК, относящихся к государственной тайне, по заданию США, редакция издания заявила о «глубоком беспокойстве». Позднее WSJ отвергла обвинения, потребовав немедленно освободить журналиста.