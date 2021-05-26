Гибель детей в ДТП в Ставропольском крае 30 апреля 2021 года
СК предъявил обвинение по делу о гибели волгоградских баскетболисток
По делу о ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, в котором погибли пять воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Волгограда, предъявлено обвинение трём подозреваемым. Им также избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба СК РФ. Следователи восстановили картину...
26 мая 2021
Водитель автобуса с детьми из Волгограда ехал на отдых в Карачаево-Черкесию
Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Ставрополье, ехал в Карачаево-Черкесию на отдых. С Русланом Нахметовым были его родные — сестра с мужем и две племянницы. Баскетбольную команду из Волгограда он взял с собой в качестве попутчиков по их просьбе. Такие данные привел адвокат водителя Загид...
7 мая 2021
Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП на Ставрополье
Водителя микроавтобуса «Mersedes-Sprinter», попавшего в ДТП на Ставрополье, отправили под домашний арест. Такое решение вынес 5 мая Ленинский районный суд Ставрополя. Перевозивший детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск Руслан Нахметов проведет под домашним арестом два месяца...
5 мая 2021
Власти Волгограда запретили организованный выезд детей за пределы региона
Организованные выезды детей за пределы Волгоградской области временно запрещены решением администрации Волгограда после ДТП с участием баскетбольной команды на Ставрополье. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «Согласно организационно-распорядительным документам администрации Волгограда и ее...
5 мая 2021
Прокуратура выявила массу нарушений при перевозке волгоградских спортсменов
Многочисленные нарушения организации перевозки спортсменов выявлены прокуратурой Волгоградской области в ходе проведения проверки по факту ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли воспитанницы школы олимпийского резерва. Об этом сообщили 4 мая в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой...
4 мая 2021
Две спортсменки из Волгограда остаются в крайне тяжёлом состоянии
Две девочки-спортсменки из Волгограда, пострадавшие в ДТП 30 апреля в Ставропольском крае, остаются в крайне тяжёлом состоянии по данным на 4 мая. Всего на лечении в Москве после ДТП находятся шесть детей и один взрослый. «В медицинских учреждениях Москвы продолжают лечение шестеро детей и один...
4 мая 2021
В больницах Ставрополья остаются четверо пассажиров автобуса из Волгограда
В Ставропольском крае остались на лечении в местных больницах четверо пассажиров автобуса, попавшего в ДТП. Среди них двое детей. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. «Врачи делают все для сохранения жизни и здоровья пострадавших в трагической аварии в...
4 мая 2021
В Волгоградской области простились с погибшими в ДТП детьми
В Волгоградской области простились с пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, погибшими в ДТП в Ставропольском крае 30 апреля. Прощание состоялось 3 мая. По данным местных СМИ, на церемонию прощания собралось множество людей — родные, одноклассники погибших девочек...
4 мая 2021
В Волгограде простились с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми
Жители Волгограда простились с воспитанницами детской спортивной школы, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ставропольском крае. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту. На церемонии прощания присутствовали родные и друзья детей, а...
3 мая 2021
Директора спортшколы отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье
Ленинской районный суд Ставрополья отправил под домашний арест директора Волгоградской спортивной школы, в которой тренировались погибшие в ДТП на Ставрополье дети. Об этом 2 мая сообщила судья. «Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 30 июня», — сообщила судья. Отмечается, что...
2 мая 2021
Суд арестовал водителя легкового авто после смертельного ДТП на Ставрополье
В Ставрополе Ленинский районный суд арестовал водителя автомобиля, который мог спровоцировать смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, сообщил 2 мая судья в ходе заседания по избранию меры пресечения. Следите за развитием событий в трансляции: «Гибель детей в ДТП на...
2 мая 2021
Соцсети скорбят о детях, погибших в ДТП на Ставрополье
В социальных сетях выражают многочисленные соболезнования по поводу смерти детей, погибших в ДТП на Ставрополье. Среди читателей нашлись и автомобилисты, которые считают весьма опасным участок дороги, где произошла трагедия. «Мне очень жаль родителей, самое большое горе пережить своих детей», —...
2 мая 2021
В Москву доставят семерых пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье
Шестерых детей и одного взрослого, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае, доставят самолётом МЧС РФ в Москву. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба МЧС России. На борту самолёта Ил-76 МЧС РФ будут находиться восемь медработников из разных медучреждений, а также шестеро...
2 мая 2021
Пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье эвакуируют в Москву
Пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Ставропольском крае будут эвакуированы в Москву самолетом МЧС, сообщили 1 мая в пресс-службе Министерства здравоохранения России. «По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шестеро детей и один взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с...
1 мая 2021
Ространснадзор рассказал о попавшем в ДТП под Ставрополем автобусе
Первые результаты проверки микроавтобуса, попавшего в ДТП под Ставрополем, раскрыли в Ространснадзоре. Транспортное средство не предназначалось для перевозки детей. Следите за развитием событий в трансляции: «Гибель детей в ДТП на Ставрополье — все новости» По первоначальным данным, путевой лист на...
1 мая 2021
Волгоградская область взяла на себя похороны погибших в ДТП детей
Все расходы на организацию и проведение похорон пяти погибших девочек-спортсменок берёт на себя Волгоградская область. Об этом сообщается 1 мая по итогам заседании регионального оперативного штаба. Следите за развитием событий в трансляции: «Гибель детей в ДТП на Ставрополье — все новости» Первые...
1 мая 2021
Семьям погибших в ДТП на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей
Власти Волгоградской области окажут единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в ставропольском крае воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва №2 города Волгограда. Об этом сегодня, 1 мая, заявил губернатор Волгоградской...
1 мая 2021
Волгоградские власти проверят законность отправки детей на соревнования
Проверку законности организации выезда детей, попавших в ДТП в Ставропольским крае, на соревнования, поручил проверить губернатор Андрей Бочаров на заседании 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Профильному комитету совместно с администрацией города Волгограда провести...
1 мая 2021
Волгоградские власти выплатят помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП
Единовременная материальная помощь будет выплачена семьям погибших и пострадавших детей в автоаварии в Ставропольском крае. Об этом на совещании 1 мая заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили в пресс-службе облправительства. Следите за развитием событий в трансляции: «Гибель...
1 мая 2021
Волгоградские власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей
Трое девочек, пострадавших в ДТП в Ставропольском крае, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Информация об этом прозвучала на совещании у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 1 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Следите за развитием событий в трансляции: «Гибель детей...
1 мая 2021