В социальных сетях выражают многочисленные соболезнования по поводу смерти детей, погибших в ДТП на Ставрополье. Среди читателей нашлись и автомобилисты, которые считают весьма опасным участок дороги, где произошла трагедия.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Мне очень жаль родителей, самое большое горе пережить своих детей», — пишет Елена Филиппова.

«Соболезнование родным и близким. Выжившим — силы духа жить дальше», — отмечает N.

«Какая жизнь страшная штука, и понял я это, только когда стал отцом, за себя не переживал никогда, не боюсь своей смерти, но смерть ребёнка, мне кажется, это страшнее ада, на секунду ставить себя на место этих родителей страшно и невыносимо больно. Я бы не выдержал, либо сердце отказало бы, либо инстинкт самосохранения», — рассуждает Дмитрий Ильин.

«Очень жалко детишек. А водителям надо думать головой и не спешить», — пишет пользователь YouTube под псевдонимом Кабардино-Балкария.

Стоп-кадр видео ren.tv Место ДТП на Ставрополье, где погибли дети.

«По всей России надо строить дороги с бетонным разделением, чтобы был исключён выезд на встречку. Всем погибшим Царствия небесного. Раненым — выздоровления, родным и близким соболезную», — пишет Иван.

«Скорбим с вами, крепитесь родные, слов нет, одни слезы», — замечает Даниэль.

«Сердце болит, а душа кричит: почему это происходит снова и снова?! Почему так безответственно?! Несколько раз взрослые из сопровождения ГАИ подставляли себя, чтобы помешать столкновению… А почему сегодня опять случилось так, что детки погибли? Они нам доверяют, а мы…» — высказалась Оксана Ш.

Стоп-кадр видео ren.tv Место ДТП на Ставрополье, где погибли дети.

«Для перевозки детей на дальнее расстояние должно было быть сопровождение, обязательно. Виноваты все, в том числе и директор школы», — считает Галина Бекк.

«Покойтесь миром, дети наши, родным желаю сдержанности, крепкого здоровья, примите мои соболезнования, это больно», — пишет N.

«Слов нет, они сейчас бессильны. Крепитесь», — добавляет Михаил Бушкецов.

«Как это страшно. «Оказание услуг, не отвечающее требованиям», а за этим стоит смерть девочек. Соболезнование родителям, родным и близким. Скорбим вместе с вами, огромное горе», — отмечает Ольга Манкова.

На месте ДТП 26.mchs.gov.ru

«Не дай Бог, даже представить горе родителей… Я сам шофёр пригородного автобуса. И значительная часть моего маршрута проходит по шоссе с одной полосой в каждом направлении (никаких отбойников и освещения, естественно).

Но главный кошмар этого участка заключается в ширине, которая едва позволяет разъезжаться со встречными фурами и автобусами с интервалом в ладонь между зеркалами, и глиняных обочинах, которые в случае съезда с полотна в сырую погоду не оставляют шанса сохранить контроль над машиной.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю Кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибли дети.

Шоссе довольно оживлённое, и не проходит недели без ДТП, в том числе и фатальных. Сдано в эксплуатацию года три назад с гордым билбордом, об этом свидетельствующим», — информирует N.

«Это гиблое место, я работал водителем, в нашей кампании именно на этом месте погиб водитель большегруза. Там опасная дорога, узкая, а трафик большой, очень много большегрузов, и тяжело обогнать, все торопятся, совершая опасные маневры. Царство небесное, мне очень жаль…» — соглашается другой автомобилист.

«Соболезнования родным и близким, что за время пошло, постоянно гибнут дети. Сам водитель, да пусть лучше я приеду на час-два позже, зато целый и невредимый! Посмотрите и задумайтесь, почти на всех трассах обочины засеяны памятниками, с каждым днем обочины превращаются в кладбище, это очень страшно!

ГУ МВД России по Ставропольскому краю Кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибли дети

Водители, не гоните на трассах, не совершайте обгон, если не уверены, просто со стороны посмотрите, к чему все это приводит», — призывает Дмитрий Норов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2021 года микроавтобус, ехавший из Волгограда в Карачаево-Черкесию, попал в аварию. В момент ДТП в нём находились 14 детей-спортсменов и четверо взрослых. На месте погибли пять девочек, девять человек госпитализированы. По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко шестеро детей и один взрослый самолетом МЧС России эвакуированы в Москву.

3 мая в Волгоградской области объявлен траур.

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