Ставрополь, 7 мая, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Ставрополье, ехал в Карачаево-Черкесию на отдых. С Русланом Нахметовым были его родные — сестра с мужем и две племянницы. Баскетбольную команду из Волгограда он взял с собой в качестве попутчиков по их просьбе. Такие данные привел адвокат водителя Загид Махмудов, пишет ИА «Блокнот Ставрополь».

На месте ДТП 26.mchs.gov.ru

По словам защитника, девочек из спортшколы он взял на борт, так как сам занимался в этой школе. Он знал директора учебного заведения и согласился перевезти детей на соревнование по баскетболу безвозмездно, потому что сам ехал в этом направлении.

Напомним, суд избрал в отношении Руслана Нахметова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Такое решение вынес 5 мая Ленинский районный суд Ставрополя.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Грачевском районе Ставропольского края попал в ДТП микроавтобус, в котором ехала на турнир в Карачаево-Черкесию детская баскетбольная команда из Волгограда. В результате аварии погибли пятеро девочек, еще 12 человек получили травмы. Восемь пострадавших перевезены на лечение в Москву. Остальные проходят лечение в Ставрополе.