Волгоград, 1 мая, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Единовременная материальная помощь будет выплачена семьям погибших и пострадавших детей в автоаварии в Ставропольском крае. Об этом на совещании 1 мая заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили в пресс-службе облправительства.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю Кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибли дети

Следите за развитием событий в трансляции: «Гибель детей в ДТП на Ставрополье — все новости»

Бочаров уточнил, что родственникам погибших и пострадавших детей и взрослых в ДТП в Ставропольском крае оказывается психологическая и социальная помощь. Родных пострадавших детей доставили в Ставропольский край.

«В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей — по 1 млн рублей, семьям пострадавших детей — по 200 тыс. рублей, дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести, — по 200 тыс. рублей. Кроме того, при необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства», — уточнил Бочаров.

Он также дал поручение главе Волгограду предусмотреть дополнительные меры поддержки семьям детей погибших и пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 апреля, в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, везшего девочек-баскетболисток на соревнования, и грузовика. На месте погибли пять детей. 13 человек находятся в больницах, в том числе трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, двое детей — в тяжелом состоянии, трое детей — в состоянии средней степени тяжести. В Волгоградской области 3 мая объявлен траур.