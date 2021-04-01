Перестрелка в подмосковном посёлке Вешки
Крокодил и медведь из Мытищ попали на видео
Зверинец в посёлке Вешки (Мытищи, Московская область) на территории, где 30 марта отстреливался от спецназовцев подозреваемый в незаконном хранении оружия местный житель Владимир Барданов, попал на видео, опубликованное 1 апреля пресс-службой СКР. На видео попали медведи и крокодил. Их засняли в...
1 апреля 2021
Тело «стрелка из Мытищ» найдено в его сгоревшем доме — все новости
Неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из домов коттеджного посёлка «Новые Вёшки» в Мытищах. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах, мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Сообщается также, что неизвестный ведёт стрельбу из оружия не только по...
31 марта 2021
Стас Барецкий рассказал о знакомстве со стрелком из посёлка Вешки
Шоумен Стас Барецкий был знаком со стрелком из Мытищ Владимиром Бардановым. Об этом он рассказал 31 марта радиостанции «Говорит Москва». «Не скажу, что мы прямо дружили, но я его знал. Такой, достаточно серьёзный дядя, из 90-х мужчина», — поделился шоумен. Барецкий также отметил, что Барданов...
31 марта 2021
Хинштейн опубликовал фото арсенала стрелка из Мытищ
Фотографии найденных в доме Владимира Барданова, устроившего накануне, 30 марта, огневую точку в посёлке Вешки рядом с Мытищами (Подмосковье), опубликовал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия») в своём Telegram-канале. «Арсенал...
31 марта 2021
Росгвардия: разрешение на оружие стрелку из Мытищ было выдано законно
Разрешение на оружие Владимиру Барданову, который накануне устроил стрельбу в поселке Вешки близ Мытищ, было выдано на законных основаниях. Об этом 31 марта сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Следите за развитием событий в трансляции: «Тело «стрелка из Мытищ» найдено в...
31 марта 2021
Стрельба по силовикам в Подмосковье велась из пулемёта Дегтярёва
Пенсионер Владимир Барданов, открывший огонь в посёлке Вешки городского округа Мытищи Московской области, использовал для стрельбы ручной пулемёт Дегтярёва 1948 года выпуска. Об этом 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следите за развитием событий в...
31 марта 2021
В Кремле отказались оценивать действия силовиков в Мытищах
В администрации президента РФ не следили за событиями, которые разворачивались 30 марта в подмосковном посёлке Новые Вешки под Мытищами, где проходила спецоперация силовиков. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Следите за развитием событий в трансляции: «Тело...
31 марта 2021
Сын стрелка из Мытищ рассказал о семейном конфликте
Пенсионер Владимир Барданов, устроивший стрельбу в Подмосковье, не хотел никого убивать, сообщил его сын Александр. Комментарий опубликовал телеграм-канал Life Shot. Следите за развитием событий в трансляции: «Тело «стрелка из Мытищ» найдено в его сгоревшем доме — все новости» «Представляете...
31 марта 2021
Стрелок из Мытищ строил бункер и запасался продуктами
Подмосковный пенсионер Владимир Барданов, открывший стрельбу в сотрудников правоохранительных органов в посёлке Вешки городского округа Мытищи, строил на участке бункер, сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следите за развитием событий в трансляции: «Тело...
31 марта 2021
Стрелок из Мытищ сдавал в аренду особняк с тиграми и медведем
Частный зоопарк на участке Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в Подмосковье, был организован для съёмок фильмов, сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следите за развитием событий в трансляции: «Тело «стрелка из Мытищ» найдено в его...
31 марта 2021
Стрелок из подмосковных Мытищ сам поджёг свой дом
Пенсионер Владимир Барданов, который забаррикадировался в своём коттедже в посёлке Вешки недалеко от Мытищ, сам поджёг свой дом. Таким образом он попытался помешать спецназу взять штурмом его коттедж, превращённый в огневую точку. Следите за развитием событий в трансляции: «Тело «стрелка из Мытищ»...
31 марта 2021
В доме подмосковного стрелка нашли склад боеприпасов
После ликвидации пожара в частном доме в подмосковном посёлке Новые Вешки близ Мытищ, где накануне 61-летний Владимир Барданов открыл огонь по силовикам, нашли большой склад оружия и боеприпасов. Об этом 31 марта сообщает телеканал РЕН ТВ. Следите за развитием событий в трансляции: «Тело «стрелка...
31 марта 2021
Стрелку из Мытищ проведут посмертную психиатрическую экспертизу
Посмертную психолого-психиатрическую экспертизу проведут для Владимира Барданова, который несколько часов «оборонялся» от силовиков в посёлке Новые Вешки близ Мытищ. Об этом сообщил 31 марта источник в правоохранительных органах. Следите за развитием событий в трансляции: «Тело «стрелка из Мытищ»...
31 марта 2021
Найден труп стрелка из Мытищ
Тело стрелявшего по силовикам жителя посёлка Вешки в Мытищах Владимира Барданова найдено в его сгоревшем доме, сообщили 30 марта в СКР. Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Барданова должны были задержать в связи с незаконным...
30 марта 2021
Хинштейн ответил на обвинения СОБРа в непрофессионализме в Мытищах
Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») не согласен с тем, что многочасовая операция СОБРа в Вешках под Мытищами в Московской области — это позор и непрофессионализм спецназа. Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция» "На...
30 марта 2021
Депутат Госдумы: копоть коттеджа в Мытищах осядет на репутации силовиков
Продолжительность спецоперации в подмосковных Новых Вешках под Мытищами вызывает вопросы у депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия»). Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция» Он обратил внимание на то, что, по данным СМИ...
30 марта 2021
Стрелок остался на чердаке горящего дома в Мытищах
Устроивший стрельбу в посёлке Вешки (Мытищи, Московская область) Владимир Барданов остался в горящем доме. Как сообщают СМИ, вероятно, он погиб. Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция» Как сообщало ИА REGNUM, дом Барданова, который...
30 марта 2021
Опубликованы кадры горящего коттеджа в Мытищах
Кадры горящего коттеджа, в котором забаррикадировался Владимир Барданов — житель посёлка Вешки в Мытищах, опубликовал 30 марта телеканал «Звезда». Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция» Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецназ начал...
30 марта 2021
Дом стрелка из Мытищ охвачен пламенем
В Московской области восьмой час продолжается операция по поимке 61-летнего мужчины, устроившего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция» По сообщениям очевидцев, в эти минуты дом...
30 марта 2021
По дому стрелка из Мытищ выстрелили из гранатомёта
По дому жителя села Вешки в Мытищах (Подмосковье) выстрелили из гранатомёта, сообщает 30 марта Mash. Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция» Telegram-канал опубликовал видео удара из гранатомёта по коттеджу, в котором...
30 марта 2021