Мытищи, Московская область, 30 марта, 2021, 19:06 — ИА Регнум. По дому жителя села Вешки в Мытищах (Подмосковье) выстрелили из гранатомёта, сообщает 30 марта Mash.

Defenseimagery.mil Гранатомётчик

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»

Telegram-канал опубликовал видео удара из гранатомёта по коттеджу, в котором забаррикадировался Владимир Барданов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецназ проводит штурм дома, в котором засел Барданов. Он атаковал спецназ, применив не только стрелковое оружие, но и гранаты. Один из бойцов спецназа госпитализирован с ранением в ногу.