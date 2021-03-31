Мытищи, Московская область, 31 марта, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Фотографии найденных в доме Владимира Барданова, устроившего накануне, 30 марта, огневую точку в посёлке Вешки рядом с Мытищами (Подмосковье), опубликовал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия») в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Александра Хинштейна Арсенал стрелка из Мытищ

Хинштейн «Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек. С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укреплённом доме-крепости можно держать ни один час».

Он перечислил оружие, найденное на пепелище сгоревшего коттеджа:

карабин СКС-45;

пистолет-пулемет «Кедр»;

два пистолета-пулемета Sa vz.23,

ручной пулемет РПК;

три АКМ;

ППС-43

пистолет ТТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта, в Вешках спецназ провёл спецоперацию по обезвреживанию Барданова, забаррикадировавшегося в своём коттедже и оборонявшегося стрелковым оружием. Также пенсионер применил гранату.