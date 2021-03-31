Хинштейн опубликовал фото арсенала стрелка из Мытищ
Мытищи, Московская область, 31 марта, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Фотографии найденных в доме Владимира Барданова, устроившего накануне, 30 марта, огневую точку в посёлке Вешки рядом с Мытищами (Подмосковье), опубликовал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия») в своём Telegram-канале.
Фото из Telegram-канала Александра Хинштейна
Арсенал стрелка из Мытищ
«Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек. С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укреплённом доме-крепости можно держать ни один час».
Он перечислил оружие, найденное на пепелище сгоревшего коттеджа:
- карабин СКС-45;
- пистолет-пулемет «Кедр»;
- два пистолета-пулемета Sa vz.23,
- ручной пулемет РПК;
- три АКМ;
- ППС-43
- пистолет ТТ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта, в Вешках спецназ провёл спецоперацию по обезвреживанию Барданова, забаррикадировавшегося в своём коттедже и оборонявшегося стрелковым оружием. Также пенсионер применил гранату.