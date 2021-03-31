Неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из домов коттеджного посёлка «Новые Вёшки» в Мытищах. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах, мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Сообщается также, что неизвестный ведёт стрельбу из оружия не только по правоохранителям, но и по обычным прохожим. Мужчине 61 год, полиция ранее прибыла к нему домой для задержания за незаконную торговлю оружием, однако он отказался сдаваться. Спецслужбы готовятся к штурму. Подробности инцидента рассказывает ИА REGNUM.

Стрелок. Иван Шилов ИА REGNUM

13:27 30.03.2021 Территория вокруг дома оцеплена, со стрелком ведутся переговоры. Пострадавших пока нет.

13:27 30.03.2021 По предварительным данным, в доме у стрелка может быть арсенал нелегального оружия, включая гранаты.

13:29 30.03.2021 В Мытищах мужчина открыл из окна дома огонь по прохожим и полицейским. Подробности: В Мытищах мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

13:37 30.03.2021 Ребенок и двое взрослых могут быть в заложниках — Интерфакс.

13:37 30.03.2021 Мужчина «палит из автомата и кидает гранаты», сообщает телеграм-канал Mash. Дом оцепили силовики. Читайте также: Стрелок из Мытищ может располагать целым арсеналом оружия

13:38 30.03.2021 LifeShot: на стрелка из посёлка Новые Вешки зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое.

13:39 30.03.2021 Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники ФСБ проводят спецоперацию. Жителей попросили не выходить из домов. По всему поселку дежурят десятки сотрудников ФСБ, МВД, ГИБДД.

13:40 30.03.2021 Силовики начали штурм дома — телеграм-канал 112.

13:42 30.03.2021 Трёх человек, включая ребёнка, может держать в заложниках мужчина, стреляющий из окна дома в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает 30 марта источник Интерфакса. «На переговоры стрелок пока не идёт, требований не выдвигает», — сообщил источник. Подробности в материале: В Мытищах в доме стрелка могут находиться заложники

13:42 30.03.2021 Житель Подмосковья открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как полиция пришла осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия — МВД.

13:43 30.03.2021 В Вешках начался штурм дома, в котором окопался стрелок. Его зовут Владимир Барданов, ему 61 год, он прописан в Москве.

13:45 30.03.2021 В подмосковных Мытищах силовики начали штурм дома, из окна которого мужчина открыл огонь по прохожим и полицейским. Подробности в материале: В Мытищах силовики штурмуют дом, в котором забаррикадировался стрелок

13:45 30.03.2021 Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию в подмосковных Мытищах, где устроил стрельбу житель коттеджного посёлка. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Baza. Об этом: В Мытищах сотрудники ФСБ проводят спецоперацию из-за стрелка

13:46 30.03.2021 Барданов, открывший стрельбу по полиции в подмосковных Новых Вешках, находился в федеральном розыске по делу о краже — РЕН ТВ.

13:49 30.03.2021 Житель подмосковных Мытищ открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как сотрудники полиции пришли осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия. Об этом: Житель Мытищ открыл стрельбу и бросил гранаты после прихода полиции

13:49 30.03.2021 Стрелок из Вешек владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированны в течение 2−3 последних лет. Оружие у него могло остаться с тех пор — Mash.

13:51 30.03.2021 Росгвардия. Фото: rosguard.gov.ru

13:51 30.03.2021 [[[video-0]]] Видео из телеграм-канала @Lshot

13:52 30.03.2021 Открывший стрельбу в подмосковных Мытищах мужчина находился в федеральном розыске по делу о краже. Читайте подробнее: Стрелок из Мытищ находился в федеральном розыске

13:54 30.03.2021 Ранее житель посёлка Новые Вешки Владимир Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами. Вероятно, с тех пор у мужчины осталось оружие. Подробности в материале: Стрелок из Мытищ ранее владел ЧОПами

13:59 30.03.2021 В подмосковных Мытищах мужчина открыл огонь из окна частного дома после того, как сотрудники полиции и ФСБ пришли к нему с проверкой информации о причастности его к незаконному обороту оружием. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МФД РФ по Московской области. Подробности в материале: В МВД рассказали подробности стрельбы в Мытищах

13:59 30.03.2021 В Московской области в посёлок Вешки стянуты силы полиции и Росгвардии, сообщил 30 марта источник ИА REGNUM в правоохранительных органах. Читайте также: В Подмосковье посёлок со стрелком оцеплен силовиками

14:02 30.03.2021 Стрелок — помимо стволов и гранат, — любит машины и мотоциклы: на него зарегистрированы Harley Davidson FXS BSE, Kawasaki, Honda NRKH 1800 Valkiriya Run, Honda GL1800, несколько BMW, а также тачки Inifiniti и Toyota Land Cruiser. А еще — 140 тысяч долгов по налогам — Mash.

14:04 30.03.2021 В посёлке Вешки в Московской области спецназ штурмует дом, где забаррикадировался стрелок. Об этом 30 марта сообщает Baza. Читайте также: Спецназ начал штурм дома со стрелком в Подмосковье

14:06 30.03.2021 Причиной стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки могла стать проверка полиции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По имеющейся информации представители правоохранительных органов пытались проверить мужчину на причастность к незаконному обороту оружия. В ответ он открыл огонь из окна своего дома. Подробности в материале: В МВД назвали причину стрельбы в Подмосковье

14:11 30.03.2021 Местные жители — о ситуации в Вешках: пальба началась еще с ночи.

14:18 30.03.2021 В Московской области сотрудники правоохранительных органов работают на месте стрельбы в городском округе Мытищи. Видеозапись с места проведения операции 30 марта опубликовал телеграм-канал LifeShot. Читайте подробнее: Опубликованы кадры с места операции силовиков в Подмосковье

14:20 30.03.2021 Владимир Барданов задержан. Дом, в котором он скрывался, взят штурмом.

14:20 30.03.2021 В поселке Вешки городского округа Мытищи задержали стрелка, сообщает источник ИА REGNUM. Об этом: В Подмосковье задержан открывший стрельбу мужчина

14:22 30.03.2021 [[[video-1]]] Видео из телеграм-канала Mash

14:24 30.03.2021 Владимир Барданов, который, по версии ряда СМИ, открыл стрельбу по полицейским в коттеджном поселке «Новые Вешки», задержан. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT. Отмечается, что задержание удалось произвести благодаря штурму частного дома, в котором он забаррикадировался. Также издание приводит ряд сведений относительно персоны предполагаемого стрелка. По имеющейся информации, Барданов в начале нулевых неоднократно находился в федеральном розыске по разным статьям — от грабежа до мошенничества в особо крупном размере. В 2001 году он был арестован, но сумел скрыться от следствия. Читайте подробнее: Стрелок в Подмосковье задержан после штурма

14:26 30.03.2021 Стрельба около дома мужчины, открывшего огонь по полицейским в подмосковных Мытищах, началась еще ночью. Об этом сообщили местные жители. Читайте также: Соседи рассказали об устроившем стрельбу в Подмосковье мужчине

14:27 30.03.2021 Видеозапись из подмосковного поселка Новые Вешки, житель которого открыл огонь по правоохранителям, опубликовал 30 марта телеканал РЕН ТВ. В кадре видны строения, автомобиль силовиков и вооружённые бойцы спецподразделений. Территория вокруг дома, где находится вооружённый мужчина, оцеплена. Подробности в материале: Опубликовано видео с места стрельбы в Мытищах

14:41 30.03.2021 Полиция. Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

14:44 30.03.2021 В Московской области продолжается операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу по силовикам, сообщает 30 марта телеграм-канал LIFE SHOT. Авторы канала утверждают, что, по уточнённым данным, стрелок пока не задержан. Подробности в материале: Источник: задержать стрелка в Мытищах пока не удалось

14:44 30.03.2021 Телеграм-канал LIFE SHOT уточняет, что задержать стрелка из Мытищ всё ещё не удалось. Из окон его дома идёт стрельба. Слышны взрывы.

14:54 30.03.2021 Силовики запускают дрон, чтобы обследовать территорию сверху. Штурм дома, где окопался вешкинский стрелок, продолжается.

14:57 30.03.2021 В Московской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили 30 марта в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону. Уголовное дело возбудили по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Читайте подробнее: СК возбудил дело о стрельбе в силовиков в Подмосковье

15:01 30.03.2021 Открывший стрельбу из окон частного дома в подмосковных Мытищах мужчина ещё не задержан, сообщили в СК РФ. Подробности в материале: В СКР опровергли сообщения о задержании стрелка из Мытищ

15:01 30.03.2021 Силовики запустили беспилотный летательный аппарат над подмосковным посёлком Новые Вешки, где в одном из домов забаррикадировался вооружённый мужчина. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Mash. На месте работает в том числе отряд спецназа «Гром». Со стороны дома слышны выстрелы. Читайте подробнее: В Мытищах над домом стрелка подняли беспилотник

15:13 30.03.2021 Сценарий, который обычно применяют против боевиков на Северном Кавказе, выбран для штурма дома мытищинского стрелка. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Mash. На месте событий находится броневик «Патруль» класса MRAP, защищённый от обстрела и подрыва. Подробности в материале: Обезвреживать стрелка в Мытищах будут по сценарию Северного Кавказа

15:25 30.03.2021 Клубы чёрного дыма видны возле дома стрелка Владимира Барданова в подмосковном посёлке Новые Вешки. Судя по всему, в доме начался пожар. Об этом: В Мытищах в доме стрелка начался пожар

15:33 30.03.2021 Стрельба в Московской области у дома, где забаррикадировался стрелок, напоминает «залежи фейерверков», сообщил очевидец происшествия и автор видео. Запись опубликована телеграм-каналом «112». Читайте также: «Как залежи фейерверков» — очевидцы о стрельбе в Мытищах

15:48 30.03.2021 Полный тёзка предполагаемого «мытищинского стрелка» Владимира Бурданова задолжал по налогам и сборам свыше 148 тысяч рублей. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости. Читайте также: Мытищинский стрелок оказался налоговым должником

16:16 30.03.2021 Взрывы в доме стрелка в Новых Вешках раздаются, потому что он сам поджег комнату, где хранил свое оружие. Штурм продолжается уже почти 4 часа, Барданов не сдается силовикам, сообщает телеграм-канал Mash.

16:33 30.03.2021 В доме, где забаррикадировался житель Мытищ (Московская область) Владимир Барданов, слышны взрывы. Предположительно, стрелок сам поджёг комнату, где он хранил оружие. Штурм его жилища продолжается уже почти четыре часа. Об этом: В доме стрелка в Мытищах слышны взрывы

17:01 30.03.2021 Броневик подъехал к дому в посёлке Вешки (Мытищи, Московская область), где забаррикадировался пенсионер Владимир Барданов. Подробности в материале: К дому стрелка в Мытищах подъехал броневик

17:42 30.03.2021 Броневик «Патруль» класса MRAP. rosguard.gov.ru

18:22 30.03.2021 Боец спецназа ранен при штурме коттеджа вешкинского стрелка Владимира Барданова. Его увезли на скорой, сообщает телеграм-канал Mash.

18:26 30.03.2021 Спецназовец получил ранение при штурме дома, в котором забаррикадировался житель посёлка Вешки (Мытищи, Московская область). Раненый госпитализирован. Читайте подробнее: При штурме дома в Мытищах ранен спецназовец

18:54 30.03.2021 В доме стрелка из подмосковного поселка Новые Вешки снова начался пожар, сообщает телеграм-канал Mash. По сообщениям силовиков, стрелок поджег лестницу в своем доме, чтобы спецназовцы не смогли его достать. В доме Барданова есть автоматическая система пожаротушения, в первый раз она сработала и потушила огонь.

18:59 30.03.2021 В доме жителя посёлка Вешки (Мытищи, Московская область) Владимира Барданова снова начался пожар. Дом поджёг сам хозяин. Об этом:Стрелок из Мытищ поджёг лестницу в доме

19:06 30.03.2021 По дому жителя села Вешки в Мытищах (Подмосковье) выстрелили из гранатомёта. В интернете публиковано видео удара из гранатомёта по коттеджу, в котором забаррикадировался Владимир Барданов. Подробности в материале: По дому стрелка из Мытищ выстрелили из гранатомёта

19:38 30.03.2021 Пожар в доме Владимира Барданова. Цитата из видео «Спецоперация в Мытищах по задержанию вооружённого пенсионера, стрелявшего по силовикам — LIVE» пользователя RT на русском. youtube.com

20:04 30.03.2021 В Московской области восьмой час продолжается операция по поимке 61-летнего мужчины, устроившего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. По сообщениям очевидцев, в эти минуты дом стрелка охвачен огнём. Пламя поднимается выше кровли дома, в котором забаррикадировался владелец. Читайте подробнее: Дом стрелка из Мытищ охвачен пламенем

20:31 30.03.2021 Полиция и журналисты в посёлке «Новые Вешки» в Мытищах. Цитата из видео «Стрельба в Мытищах — Москва FM» пользователя Москва FM. youtube.com

20:42 30.03.2021 Кадры горящего коттеджа, в котором забаррикадировался Владимир Барданов — житель посёлка Вешки в Мытищах, опубликовал 30 марта телеканал «Звезда». Читайте подробнее: Опубликованы кадры горящего коттеджа в Мытищах

20:53 30.03.2021 Устроивший стрельбу в посёлке Вешки (Мытищи, Московская область) Владимир Барданов остался в горящем доме. Как сообщают СМИ, вероятно, он погиб. Об этом: Стрелок остался на чердаке горящего дома в Мытищах

21:19 30.03.2021 Продолжительность спецоперации в Новых Вешках под Мытищами в Московской области вызывает вопросы у депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия»). Читайте также: Депутат Госдумы: копоть коттеджа в Мытищах осядет на репутации силовиков

21:20 30.03.2021 Спецназ Росгвардии rosguard.gov.ru

22:17 30.03.2021 Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») не согласен с тем, что многочасовая операция СОБРа в Вешках под Мытищами в Московской области — это позор и непрофессионализм спецназа. Об этом: Хинштейн ответил на обвинения СОБРа в непрофессионализме в Мытищах

23:03 30.03.2021 ОМОН 50.rosguard.gov.ru

23:23 30.03.2021 Тело стрелявшего по силовикам жителя посёлка Вешки в Мытищах Владимира Барданова найдено в его сгоревшем доме, сообщили 30 марта в СКР. Об этом:Найден труп стрелка из Мытищ

08:05 31.03.2021 Полиция и журналисты в посёлке «Новые Вешки» в Мытищах. Цитата из видео «Стрельба в Мытищах — Москва FM» пользователя Москва FM. youtube.com.

08:18 31.03.2021 Посмертную психолого-психиатрическую экспертизу проведут для Владимира Барданова. Об этом сообщил 31 марта источник ТАСС в правоохранительных органах. Такую экспертизу назначают для проверки психического состояния человека, выявления его психологических особенностей и установления мотивов действий. Подробности в материале: Стрелку из Мытищ проведут посмертную психиатрическую экспертизу

10:47 31.03.2021 Операция проведена СОБРом Росгвардии блестяще, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»). «То, что при таком объёме арсенала никто из соседей и родственников «стрелка» не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легким ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом», — написал Хинштейн в ТГ-канале.

11:08 31.03.2021 После ликвидации пожара в частном доме в подмосковном посёлке Новые Вешки близ Мытищ, где накануне 61-летний Владимир Барданов открыл огонь по силовикам, нашли большой склад оружия и боеприпасов. Подробности в материале: В доме подмосковного стрелка нашли склад боеприпасов

11:18 31.03.2021 Пенсионер Владимир Барданов, который забаррикадировался в своём коттедже в посёлке Вешки недалеко от Мытищ, сам поджёг свой дом. Таким образом он попытался помешать спецназу взять штурмом его коттедж, превращённый в огневую точку. Об этом: Стрелок из подмосковных Мытищ сам поджёг свой дом

12:47 31.03.2021 Частный зоопарк на участке Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в Подмосковье, был организован для съёмок фильмов, сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник рассказал, что животные в перестрелке не пострадали и позже будет решена их дальнейшая судьба. Об этом: Стрелок из Мытищ сдавал в аренду особняк с тиграми и медведем

12:58 31.03.2021 Пенсионер Владимир Барданов, открывший стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, строил на участке бункер, сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Свидетели рассказали, что в последние месяцы пенсионер «вёл себя не совсем адекватно». Подробности в материале: Стрелок из Мытищ строил бункер и запасался продуктами

13:45 31.03.2021 Пенсионер Владимир Барданов, устроивший стрельбу в Подмосковье, не хотел никого убивать, сообщил его сын Александр. Комментарий опубликовал телеграм-канал Life Shot. «Представляете, сколько он кинул гранат, всего. Представляете, сколько он кинул гранат, всего. Он же никого не убил. Значит, он не хотел никого убить», — сказал он. Читайте подробнее: Сын стрелка из Мытищ рассказал о семейном конфликте

14:31 31.03.2021 В администрации президента РФ не следили за событиями, которые разворачивались 30 марта в подмосковном посёлке Новые Вешки под Мытищами, где проходила спецоперация силовиков. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: В Кремле отказались оценивать действия силовиков в Мытищах

14:35 31.03.2021 Пенсионер Владимир Барданов, открывший огонь в посёлке Вешки городского округа Мытищи Московской области, использовал для стрельбы ручной пулемёт Дегтярёва 1948 года выпуска. Об этом 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подробности в материале: Оружием стрелка из Мытищ оказался пулемёт Дегтярёва

14:49 31.03.2021 Разрешение на оружие Владимиру Барданову, который накануне устроил стрельбу в поселке Вешки близ Мытищ, было выдано на законных основаниях. Об этом 31 марта сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Об этом: Росгвардия: разрешение на оружие стрелку из Мытищ было выдано законно

15:15 31.03.2021 Беспилотник. Петр Данилов © ИА Красная Весна