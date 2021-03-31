Тело «стрелка из Мытищ» найдено в его сгоревшем доме — все новости
Территория вокруг дома оцеплена, со стрелком ведутся переговоры. Пострадавших пока нет.
По предварительным данным, в доме у стрелка может быть арсенал нелегального оружия, включая гранаты.
В Мытищах мужчина открыл из окна дома огонь по прохожим и полицейским.
Подробности: В Мытищах мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Ребенок и двое взрослых могут быть в заложниках — Интерфакс.
Мужчина «палит из автомата и кидает гранаты», сообщает телеграм-канал Mash. Дом оцепили силовики.
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LifeShot: на стрелка из посёлка Новые Вешки зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое.
Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники ФСБ проводят спецоперацию. Жителей попросили не выходить из домов. По всему поселку дежурят десятки сотрудников ФСБ, МВД, ГИБДД.
Силовики начали штурм дома — телеграм-канал 112.
Трёх человек, включая ребёнка, может держать в заложниках мужчина, стреляющий из окна дома в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает 30 марта источник Интерфакса.
«На переговоры стрелок пока не идёт, требований не выдвигает», — сообщил источник.
Подробности в материале: В Мытищах в доме стрелка могут находиться заложники
Житель Подмосковья открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как полиция пришла осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия — МВД.
В Вешках начался штурм дома, в котором окопался стрелок. Его зовут Владимир Барданов, ему 61 год, он прописан в Москве.
В подмосковных Мытищах силовики начали штурм дома, из окна которого мужчина открыл огонь по прохожим и полицейским.
Подробности в материале: В Мытищах силовики штурмуют дом, в котором забаррикадировался стрелок
Сотрудники ФСБ проводят спецоперацию в подмосковных Мытищах, где устроил стрельбу житель коттеджного посёлка. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Baza.
Об этом: В Мытищах сотрудники ФСБ проводят спецоперацию из-за стрелка
Барданов, открывший стрельбу по полиции в подмосковных Новых Вешках, находился в федеральном розыске по делу о краже — РЕН ТВ.
Житель подмосковных Мытищ открыл стрельбу и бросил две гранаты после того, как сотрудники полиции пришли осматривать его дом из-за подозрений в обороте оружия.
Об этом: Житель Мытищ открыл стрельбу и бросил гранаты после прихода полиции
Стрелок из Вешек владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированны в течение 2−3 последних лет. Оружие у него могло остаться с тех пор — Mash.
Видео из телеграм-канала @Lshot
Открывший стрельбу в подмосковных Мытищах мужчина находился в федеральном розыске по делу о краже.
Читайте подробнее: Стрелок из Мытищ находился в федеральном розыске
Ранее житель посёлка Новые Вешки Владимир Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами. Вероятно, с тех пор у мужчины осталось оружие.
Подробности в материале: Стрелок из Мытищ ранее владел ЧОПами
В подмосковных Мытищах мужчина открыл огонь из окна частного дома после того, как сотрудники полиции и ФСБ пришли к нему с проверкой информации о причастности его к незаконному обороту оружием. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МФД РФ по Московской области.
Подробности в материале: В МВД рассказали подробности стрельбы в Мытищах
В Московской области в посёлок Вешки стянуты силы полиции и Росгвардии, сообщил 30 марта источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.
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Стрелок — помимо стволов и гранат, — любит машины и мотоциклы: на него зарегистрированы Harley Davidson FXS BSE, Kawasaki, Honda NRKH 1800 Valkiriya Run, Honda GL1800, несколько BMW, а также тачки Inifiniti и Toyota Land Cruiser. А еще — 140 тысяч долгов по налогам — Mash.
В посёлке Вешки в Московской области спецназ штурмует дом, где забаррикадировался стрелок. Об этом 30 марта сообщает Baza.
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Причиной стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки могла стать проверка полиции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По имеющейся информации представители правоохранительных органов пытались проверить мужчину на причастность к незаконному обороту оружия. В ответ он открыл огонь из окна своего дома.
Подробности в материале: В МВД назвали причину стрельбы в Подмосковье
Местные жители — о ситуации в Вешках: пальба началась еще с ночи.
В Московской области сотрудники правоохранительных органов работают на месте стрельбы в городском округе Мытищи. Видеозапись с места проведения операции 30 марта опубликовал телеграм-канал LifeShot.
Читайте подробнее: Опубликованы кадры с места операции силовиков в Подмосковье
Владимир Барданов задержан. Дом, в котором он скрывался, взят штурмом.
В поселке Вешки городского округа Мытищи задержали стрелка, сообщает источник ИА REGNUM.
Видео из телеграм-канала Mash
Владимир Барданов, который, по версии ряда СМИ, открыл стрельбу по полицейским в коттеджном поселке «Новые Вешки», задержан. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
Отмечается, что задержание удалось произвести благодаря штурму частного дома, в котором он забаррикадировался. Также издание приводит ряд сведений относительно персоны предполагаемого стрелка. По имеющейся информации, Барданов в начале нулевых неоднократно находился в федеральном розыске по разным статьям — от грабежа до мошенничества в особо крупном размере. В 2001 году он был арестован, но сумел скрыться от следствия.
Читайте подробнее: Стрелок в Подмосковье задержан после штурма
Стрельба около дома мужчины, открывшего огонь по полицейским в подмосковных Мытищах, началась еще ночью. Об этом сообщили местные жители.
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Видеозапись из подмосковного поселка Новые Вешки, житель которого открыл огонь по правоохранителям, опубликовал 30 марта телеканал РЕН ТВ.
В кадре видны строения, автомобиль силовиков и вооружённые бойцы спецподразделений. Территория вокруг дома, где находится вооружённый мужчина, оцеплена.
Подробности в материале: Опубликовано видео с места стрельбы в Мытищах
В Московской области продолжается операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу по силовикам, сообщает 30 марта телеграм-канал LIFE SHOT.
Авторы канала утверждают, что, по уточнённым данным, стрелок пока не задержан.
Подробности в материале: Источник: задержать стрелка в Мытищах пока не удалось
Телеграм-канал LIFE SHOT уточняет, что задержать стрелка из Мытищ всё ещё не удалось. Из окон его дома идёт стрельба. Слышны взрывы.
Силовики запускают дрон, чтобы обследовать территорию сверху. Штурм дома, где окопался вешкинский стрелок, продолжается.
В Московской области возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили 30 марта в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
Уголовное дело возбудили по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Читайте подробнее: СК возбудил дело о стрельбе в силовиков в Подмосковье
Открывший стрельбу из окон частного дома в подмосковных Мытищах мужчина ещё не задержан, сообщили в СК РФ.
Подробности в материале: В СКР опровергли сообщения о задержании стрелка из Мытищ
Силовики запустили беспилотный летательный аппарат над подмосковным посёлком Новые Вешки, где в одном из домов забаррикадировался вооружённый мужчина. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Mash.
На месте работает в том числе отряд спецназа «Гром». Со стороны дома слышны выстрелы.
Читайте подробнее: В Мытищах над домом стрелка подняли беспилотник
Сценарий, который обычно применяют против боевиков на Северном Кавказе, выбран для штурма дома мытищинского стрелка. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Mash.
На месте событий находится броневик «Патруль» класса MRAP, защищённый от обстрела и подрыва.
Подробности в материале: Обезвреживать стрелка в Мытищах будут по сценарию Северного Кавказа
Клубы чёрного дыма видны возле дома стрелка Владимира Барданова в подмосковном посёлке Новые Вешки. Судя по всему, в доме начался пожар.
Стрельба в Московской области у дома, где забаррикадировался стрелок, напоминает «залежи фейерверков», сообщил очевидец происшествия и автор видео. Запись опубликована телеграм-каналом «112».
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Полный тёзка предполагаемого «мытищинского стрелка» Владимира Бурданова задолжал по налогам и сборам свыше 148 тысяч рублей. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости.
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Взрывы в доме стрелка в Новых Вешках раздаются, потому что он сам поджег комнату, где хранил свое оружие. Штурм продолжается уже почти 4 часа, Барданов не сдается силовикам, сообщает телеграм-канал Mash.
В доме, где забаррикадировался житель Мытищ (Московская область) Владимир Барданов, слышны взрывы. Предположительно, стрелок сам поджёг комнату, где он хранил оружие. Штурм его жилища продолжается уже почти четыре часа.
Броневик подъехал к дому в посёлке Вешки (Мытищи, Московская область), где забаррикадировался пенсионер Владимир Барданов.
Подробности в материале: К дому стрелка в Мытищах подъехал броневик
Боец спецназа ранен при штурме коттеджа вешкинского стрелка Владимира Барданова. Его увезли на скорой, сообщает телеграм-канал Mash.
Спецназовец получил ранение при штурме дома, в котором забаррикадировался житель посёлка Вешки (Мытищи, Московская область). Раненый госпитализирован.
Читайте подробнее: При штурме дома в Мытищах ранен спецназовец
В доме стрелка из подмосковного поселка Новые Вешки снова начался пожар, сообщает телеграм-канал Mash.
По сообщениям силовиков, стрелок поджег лестницу в своем доме, чтобы спецназовцы не смогли его достать. В доме Барданова есть автоматическая система пожаротушения, в первый раз она сработала и потушила огонь.
В доме жителя посёлка Вешки (Мытищи, Московская область) Владимира Барданова снова начался пожар. Дом поджёг сам хозяин.
По дому жителя села Вешки в Мытищах (Подмосковье) выстрелили из гранатомёта. В интернете публиковано видео удара из гранатомёта по коттеджу, в котором забаррикадировался Владимир Барданов.
Подробности в материале: По дому стрелка из Мытищ выстрелили из гранатомёта
В Московской области восьмой час продолжается операция по поимке 61-летнего мужчины, устроившего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.
По сообщениям очевидцев, в эти минуты дом стрелка охвачен огнём. Пламя поднимается выше кровли дома, в котором забаррикадировался владелец.
Читайте подробнее: Дом стрелка из Мытищ охвачен пламенем
Кадры горящего коттеджа, в котором забаррикадировался Владимир Барданов — житель посёлка Вешки в Мытищах, опубликовал 30 марта телеканал «Звезда».
Читайте подробнее: Опубликованы кадры горящего коттеджа в Мытищах
Устроивший стрельбу в посёлке Вешки (Мытищи, Московская область) Владимир Барданов остался в горящем доме. Как сообщают СМИ, вероятно, он погиб.
Продолжительность спецоперации в Новых Вешках под Мытищами в Московской области вызывает вопросы у депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия»).
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») не согласен с тем, что многочасовая операция СОБРа в Вешках под Мытищами в Московской области — это позор и непрофессионализм спецназа.
Об этом: Хинштейн ответил на обвинения СОБРа в непрофессионализме в Мытищах
Тело стрелявшего по силовикам жителя посёлка Вешки в Мытищах Владимира Барданова найдено в его сгоревшем доме, сообщили 30 марта в СКР.
Об этом:Найден труп стрелка из Мытищ
Посмертную психолого-психиатрическую экспертизу проведут для Владимира Барданова. Об этом сообщил 31 марта источник ТАСС в правоохранительных органах.
Такую экспертизу назначают для проверки психического состояния человека, выявления его психологических особенностей и установления мотивов действий.
Подробности в материале: Стрелку из Мытищ проведут посмертную психиатрическую экспертизу
Операция проведена СОБРом Росгвардии блестяще, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«То, что при таком объёме арсенала никто из соседей и родственников «стрелка» не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легким ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом», — написал Хинштейн в ТГ-канале.
После ликвидации пожара в частном доме в подмосковном посёлке Новые Вешки близ Мытищ, где накануне 61-летний Владимир Барданов открыл огонь по силовикам, нашли большой склад оружия и боеприпасов.
Подробности в материале: В доме подмосковного стрелка нашли склад боеприпасов
Пенсионер Владимир Барданов, который забаррикадировался в своём коттедже в посёлке Вешки недалеко от Мытищ, сам поджёг свой дом. Таким образом он попытался помешать спецназу взять штурмом его коттедж, превращённый в огневую точку.
Частный зоопарк на участке Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в Подмосковье, был организован для съёмок фильмов, сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник рассказал, что животные в перестрелке не пострадали и позже будет решена их дальнейшая судьба.
Об этом: Стрелок из Мытищ сдавал в аренду особняк с тиграми и медведем
Пенсионер Владимир Барданов, открывший стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, строил на участке бункер, сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Свидетели рассказали, что в последние месяцы пенсионер «вёл себя не совсем адекватно».
Подробности в материале: Стрелок из Мытищ строил бункер и запасался продуктами
Пенсионер Владимир Барданов, устроивший стрельбу в Подмосковье, не хотел никого убивать, сообщил его сын Александр. Комментарий опубликовал телеграм-канал Life Shot.
«Представляете, сколько он кинул гранат, всего. Представляете, сколько он кинул гранат, всего. Он же никого не убил. Значит, он не хотел никого убить», — сказал он.
Читайте подробнее: Сын стрелка из Мытищ рассказал о семейном конфликте
В администрации президента РФ не следили за событиями, которые разворачивались 30 марта в подмосковном посёлке Новые Вешки под Мытищами, где проходила спецоперация силовиков. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле отказались оценивать действия силовиков в Мытищах
Пенсионер Владимир Барданов, открывший огонь в посёлке Вешки городского округа Мытищи Московской области, использовал для стрельбы ручной пулемёт Дегтярёва 1948 года выпуска. Об этом 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подробности в материале: Оружием стрелка из Мытищ оказался пулемёт Дегтярёва
Разрешение на оружие Владимиру Барданову, который накануне устроил стрельбу в поселке Вешки близ Мытищ, было выдано на законных основаниях. Об этом 31 марта сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Об этом: Росгвардия: разрешение на оружие стрелку из Мытищ было выдано законно
Фотографии найденных в доме Владимира Барданова, устроившего накануне, 30 марта, огневую точку в посёлке Вешки рядом с Мытищами (Подмосковье), опубликовал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Он перечислил оружие, найденное на пепелище сгоревшего коттеджа:
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Стрелок из Мытищ Владимир Барданов «был очень состоятельным человеком. Владел ЧОПами и автосервисом. В молодости имел судимость, а еще много врагов», — утверждает «Московский Комсомолец».