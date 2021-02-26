Обрушение корпуса Норильской обогатительной фабрики
Фигурант дела об обрушении в Норильске отправлен под домашний арест
Норильский городской суд 25 февраля рассмотрел вопрос о мере пресечения в отношении ещё двух фигурантов дела об обрушении на Норильской обогатительной фабрике. Как сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе Красноярского краевого суда, речь идёт о начальнике дробильного цеха фабрики ООО «Медвежий...
26 февраля 2021
Руководителя Норильской обогатительной фабрики отправили под домашний арест
По делу об обрушении в Норильске избрана мера пресечения руководителю Норильской обогатительной фабрики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда. Норильский горсуд рассмотрел вопрос о мере пресечения Александру Цымбалу 25 февраля. Цымбал с 2018 года являлся директором...
25 февраля 2021
Фигуранты дела об обрушении в Норильске заключены под стражу
Избрана мера пресечения двоим фигурантам дела об обрушении галереи обогатительной фабрики в Норильске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 февраля в пресс-службе Красноярского краевого суда. Норильский городской суд избрал меру пресечения главному инженеру управления обогатительной фабрики...
25 февраля 2021
Директора фабрики в Норильске задержали по делу об обрушении
Директор Норильской обогатительной фабрики задержан следователями по делу об обрушении на предприятии, в ходе которого три человека погибли и еще пять — пострадали. Об этом 24 февраля сообщает пресс-службы Следственного комитета России. «На основании анализа собранных доказательств принято решение...
24 февраля 2021
По делу об обрушении в Норильске задержан директор обогатительной фабрики
Директор Норильской обогатительной фабрики задержан в рамках расследования уголовного дела по факту гибели троих рабочих в результате обрушения строительных конструкций здания узла перегрузки руды. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в Следственном комитете РФ. Расследование уголовного дела по...
24 февраля 2021
Обрушение на обогатительной фабрике в Норильске – все новости
В Норильске утром 20 февраля произошло частичное обрушение галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. По данным СКР, из-под завалов извлечены уже шесть сотрудников, с ними работают врачи. Поиски остальных людей продолжаются. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ...
22 февраля 2021
По делу об обрушении в Норильске задержали четырех человек
Четырех сотрудников из руководства Норильской горно-обогатительной фабрики задержали в рамках расследования о гибели трех человек при обрушении дробильного цеха, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Красноярскому краю. Следите за развитием событий в трансляции...
21 февраля 2021
Обрушение в Норильске: поисковые работы завершены
Поисковые работы в Норильске, где 20 февраля произошло обрушение на Норильской обогатительной фабрике, завершены. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела двух человек. На месте происшествия задействовано более 200 человек...
20 февраля 2021
ЧП на фабрике в Норильске: двое попавших под завалы рабочих погибли
В Красноярском крае двое рабочих, которые попали под завалы после обрушения галереи цеха Норильской обогатительной фабрики, погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение на обогатительной фабрике в Норильске – все новости» «Два...
20 февраля 2021
Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске
Авария на обогатительной фабрике в Норильске произошла из-за грубого нарушения техники безопасности. Об этом заявил президент и председатель правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение на обогатительной фабрике в Норильске — все...
20 февраля 2021
Прокуратура начала проверки после обрушения в цеху в Норильске
После обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики, принадлежащей ООО «Медвежий ручей», в результате чего погиб один человек, прокуратура Красноярского края организовала проверки местных отделений Ростехнадзора и трудовой инспекции. Об этом 20 февраля сообщил журналистам глава надзорного...
20 февраля 2021
Власти Красноярского края выразили соболезнования по поводу ЧП в Норильске
Губернатор Красноярского края Александр Усс, краевое Заксобрание, администрация губернатора, правительство региона выразили соболезнования жителям города Норильска в связи с трагическим происшествием на Норильской обогатительной фабрике. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве. Следите...
20 февраля 2021
ЧП в Норильске: найдено возможное место нахождения людей под завалами
Продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение на обогатительной фабрике в Норильске – все новости»...
20 февраля 2021
Обрушение в Норильске: под завалами ищут ещё двоих человек
Один из пострадавших при обрушении в здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Поиски ещё двоих человек под завалами продолжаются, сообщили ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе компании «Норникель». Следите за развитием событий в...
20 февраля 2021
В СК назвали возможную причину обрушения на фабрике в Норильске
В здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение, при котором погиб один человек, ранее были выявлены дефекты. Об этом 20 февраля рассказали журналистам в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Следите за развитием событий...
20 февраля 2021
Обрушение на обогатительной фабрике: на место ЧП выехал прокурор Норильска
Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту обрушения конструкции галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике ООО «Медвежий ручей». Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение на обогатительной фабрике в Норильске – все новости» Как сообщили ИА REGNUM в...
20 февраля 2021
ЧП на Норильской обогатительной фабрике: кому она принадлежит?
Норильская обогатительная фабрика, на которой 20 февраля 2021 года произошло обрушение галереи дробильного цеха, входит в дивизион «Норникеля». Актив принадлежит ООО «Медвежий ручей», передаёт ИА REGNUM. На сайте «Норникеля» уточняется, что Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь...
20 февраля 2021
Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжёлом состоянии
В Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пять пострадавших при обрушении галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Красноярского края, они находятся в тяжёлом состоянии. Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение на...
20 февраля 2021
СКР возбудил уголовное дело по обрушению в Норильске
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения в цеху на Норильской горнообогатительной фабрике, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Красноярскому краю. Сообщается, что уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении горных...
20 февраля 2021
Обрушение произошло в цеху Норильской обогатительной фабрики
Галерея дробильного цеха обрушилась на Норильской обогатительной фабрике, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Красноярскому краю. «Поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики», — заявили в ведомстве. В настоящее время на месте...
20 февраля 2021