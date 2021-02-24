Красноярск, 24 февраля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Директор Норильской обогатительной фабрики задержан в рамках расследования уголовного дела по факту гибели троих рабочих в результате обрушения строительных конструкций здания узла перегрузки руды. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в Следственном комитете РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Расследование уголовного дела по факту обрушения продолжается (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Главный инженер и начальник отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики заключены под стражу.

Принято решение о задержании директора фабрики. По версии следствия, он знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха. Однако он не принял мер по приостановлению работ. В результате обрушилась конструкция узла перегрузки руды и две прилегающих надземных пешеходных галереи.

В 2018 году было получено заключение специалистов из Москвы о том, что часть конструкций здания цеха находится в ограниченно работоспособном состоянии. Было рекомендовано устранить выявленные дефекты и повреждения до декабря 2019-го и декабря 2020 года. Однако эти рекомендации не исполнили.

Техническое состояние эксплуатируемых объектов ухудшалось, что и привело к трагедии.

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Следователи допросили более 20 свидетелей и очевидцев. Назначено восемь экспертиз, проведено два осмотра места происшествия, восемь выемок и обысков. Изъяты должностные и распорядительные документы, техническая документация.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло утром 20 февраля. Погибли трое рабочих. Пять человек получили травмы различной степени тяжести.