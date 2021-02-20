Норильск, Красноярский край, 20 февраля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение, при котором погиб один человек, ранее были выявлены дефекты. Об этом 20 февраля рассказали журналистам в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

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"По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания», — говорится в сообщении.

При этом ранее прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту обрушения конструкции галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике ООО «Медвежий ручей».

Как передавало ИА REGNUM, обрушение на обогатительной фабрике в Норильске произошло утром 20 февраля. Из-под завалов извлекли как минимум шестерых пострадавших. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).