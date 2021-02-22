Обрушение на обогатительной фабрике в Норильске – все новости
В Норильске утром 20 февраля произошло частичное обрушение галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике.
По данным СКР, из-под завалов извлечены уже шесть сотрудников, с ними работают врачи. Поиски остальных людей продолжаются.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ранее было известно как минимум об одной жертве.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
О том, что на Норильской обогатительной фабрике обрушилась галерея дробильного цеха, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Красноярскому краю.
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«Поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики», — заявили в ведомстве.
На месте происшествия работают спасатели. Ведётся операция по поиску пострадавших и разбору обрушившихся конструкций.
В Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пять пострадавших при обрушении галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. Как сообщили в минздраве Красноярского края, они находятся в тяжёлом состоянии.
Читайте подробнее: Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжёлом состоянии
По факту обрушения в цеху на Норильской горнообогатительной фабрике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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Поисково-спасательная операция продолжается.
В Норильской межрайонной больнице №1, где находятся пострадавшие при обрушении, развёрнуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. При необходимости будут привлечены специалисты Краевой клинической больницы.
По данным краевого минздрава, на месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные бригады.
«Оказание медицинской помощи пострадавшим взято под особый контроль министерства здравоохранения Красноярского края», — говорится в сообщении минздрава.
По данным МЧС, сообщение об обрушении поступило 20 февраля в 04:44 по местному времени.
Место происшествия находится по адресу г. Норильск, Центральный район, Промзона, ул. Горная, 27.
Самостоятельно из-под завалов смогли спастись два человека.
По уточненной информации МЧС, произошли обрушения на общей площади порядка 1000 кв. м.
Норильская обогатительная фабрика, на которой 20 февраля 2021 года произошло обрушение галереи дробильного цеха, входит в дивизион «Норникеля». Юридически актив принадлежит ООО «Медвежий ручей».
ЧП на Норильской обогатительной фабрике: кому она принадлежит?
МЧС: к ликвидации последствий ЧП привлечено 195 человек, 57 единиц техники, из них от МЧС — 107 человек, 17 единиц техники.
Лицензии компании «Медвежий ручей». По данным с сайта rfgf.ru
Ликвидация аварии в Норильске находится на контроле властей Красноярского края, губернатор региона Александр Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту обрушения конструкции галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике ООО «Медвежий ручей».
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Задача прокурора Норильска — установление причин и обстоятельств произошедшего, координация деятельности спасательных служб и правоохранительных органов.
В здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение, при котором погиб один человек, ранее были выявлены дефекты. Об этом 20 февраля рассказали журналистам в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
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Один из пострадавших при обрушении в здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Поиски ещё двоих человек под завалами продолжаются, сообщили 20 февраля в пресс-службе компании «Норникель».
Подробности в материале: Обрушение в Норильске: под завалами ищут ещё двоих человек
«Норникель» ведёт проверку причин произошедшего.
Продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. Предположительно, обнаружено место, где могут быть пострадавшие, уточнил начальник Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Саенко.
Подробности в материале: ЧП в Норильске: найдено возможное место нахождения людей под завалами
На месте ЧП работают 213 человек и 59 единиц техники, от МЧС — 113 человек и 16 единиц техники.
Губернатор Красноярского края Александр Усс, краевое Заксобрание, администрация губернатора, правительство региона выразили соболезнования жителям города Норильска в связи с трагическим происшествием на Норильской обогатительной фабрике.
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После обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики, принадлежащей ООО «Медвежий ручей», в результате чего погиб один человек, прокуратура Красноярского края организовала проверки местных отделений Ростехнадзора и трудовой инспекции. Об этом 20 февраля сообщил журналистам глава надзорного ведомства региона Роман Тютюник.
Об этом: Прокуратура начала проверки после обрушения в цеху в Норильске
«Причины происшествия будут тщательным образом расследованы, проанализированы и получат объективную оценку специалистов, чтобы предотвратить подобные трагедии», — говорится в сообщении краевого правительства.
«Аппаратом прокуратуры края проводятся проверки в самом Ростехнадзоре, Госинспекции труда на предмет того, какие ими контрольные мероприятия были выполнены либо недовыполнены, для того чтобы сделать выводы о наличии либо отсутствии нарушений», — заявил прокурор Красноярского края Роман Тютюник.
Авария на обогатительной фабрике в Норильске произошла из-за грубого нарушения техники безопасности. Об этом заявил президент и председатель правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.
Об этом: Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске
В Красноярском крае двое рабочих, которые попали под завалы после обрушения галереи цеха Норильской обогатительной фабрики, погибли.
Читайте подробнее: ЧП на фабрике в Норильске: двое попавших под завалы рабочих погибли
Поисковые работы в Норильске, где 20 февраля произошло обрушение на Норильской обогатительной фабрике, завершены. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела двух человек.
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Как уточнили в мэрии Норильска, при производстве ремонтных работ по монтажу металлоконструкций опорных балок склада руды корпуса среднего дробления произошло разрушение сооружения 8А, галереи №1, галереи №11, размер каждой составляет 30 метров, из них одна транспортная, одна пешеходная.
Мэрия Норильска: территориальному отделу министерства здравоохранения поручено организовать медобеспечение пострадавших при обрушении галереи, отделу МВД России по городу Норильску поручено организовать охрану общественного порядка на месте проведения поисково-спасательных работ.
Исполняющий обязанности главы города Норильска Михаил Шевченко подписал распоряжение об объявлении 22 февраля днем траура. В день траура будут приспущены флаги города Норильска. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.
Городская администрация Норильска объявила 22 февраля днем траура по погибшим из-за обрушения здания на Норильской обогатительной фабрике.
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Четырех сотрудников из руководства Норильской горнообогатительной фабрики задержали в рамках расследования о гибели трех человек при обрушении дробильного цеха, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Красноярскому краю.
Читайте подробнее: По делу об обрушении в Норильске задержали четырех человек
По данным ведомства, были задержаны 43-летний начальник отдела по технадзору, 37-летний главный инженер, 46-летний руководитель дробильного цеха и 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт».
Следствие предполагает, что в июле 2018 года при обследовании здания склада дробления руды были выявлены дефекты, которые могли вызвать обрушение здания. Тогда было принято решение начать ремонтные работы, однако по ним были сорваны сроки. Работы начались лишь в феврале 2021 года, причем ремонт проводился без разрешения и документации.