В Норильске утром 20 февраля произошло частичное обрушение галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. По данным СКР, из-под завалов извлечены уже шесть сотрудников, с ними работают врачи. Поиски остальных людей продолжаются. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ранее было известно как минимум об одной жертве. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю Разбор завалов. Норильск. 20.02.2021

06:20 20.02.2021 О том, что на Норильской обогатительной фабрике обрушилась галерея дробильного цеха, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Красноярскому краю. Читайте также: Обрушение произошло в цеху Норильской обогатительной фабрики

06:21 20.02.2021 «Поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики», — заявили в ведомстве.

06:21 20.02.2021 На месте происшествия работают спасатели. Ведётся операция по поиску пострадавших и разбору обрушившихся конструкций.

06:38 20.02.2021 В Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пять пострадавших при обрушении галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. Как сообщили в минздраве Красноярского края, они находятся в тяжёлом состоянии. Читайте подробнее: Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжёлом состоянии

06:40 20.02.2021 По факту обрушения в цеху на Норильской горнообогатительной фабрике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Читайте также: СКР возбудил уголовное дело по обрушению в Норильске

06:40 20.02.2021 Поисково-спасательная операция продолжается.

06:41 20.02.2021 В Норильской межрайонной больнице №1, где находятся пострадавшие при обрушении, развёрнуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. При необходимости будут привлечены специалисты Краевой клинической больницы.

06:42 20.02.2021 По данным краевого минздрава, на месте происшествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные бригады.

06:43 20.02.2021 «Оказание медицинской помощи пострадавшим взято под особый контроль министерства здравоохранения Красноярского края», — говорится в сообщении минздрава.

06:45 20.02.2021 По данным МЧС, сообщение об обрушении поступило 20 февраля в 04:44 по местному времени.

06:47 20.02.2021 Место происшествия находится по адресу г. Норильск, Центральный район, Промзона, ул. Горная, 27.

06:48 20.02.2021 Самостоятельно из-под завалов смогли спастись два человека.

06:50 20.02.2021 По уточненной информации МЧС, произошли обрушения на общей площади порядка 1000 кв. м.

06:51 20.02.2021 Обрушение в Норильске. 24.mchs.gov.ru

06:55 20.02.2021 Норильская обогатительная фабрика, на которой 20 февраля 2021 года произошло обрушение галереи дробильного цеха, входит в дивизион «Норникеля». Юридически актив принадлежит ООО «Медвежий ручей». ЧП на Норильской обогатительной фабрике: кому она принадлежит?

06:58 20.02.2021 МЧС: к ликвидации последствий ЧП привлечено 195 человек, 57 единиц техники, из них от МЧС — 107 человек, 17 единиц техники.

07:01 20.02.2021 Лицензии компании «Медвежий ручей». По данным с сайта rfgf.ru

07:13 20.02.2021 Ликвидация аварии в Норильске находится на контроле властей Красноярского края, губернатор региона Александр Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции.

07:21 20.02.2021 Эвакуация пострадавших. Норильск. 20.02.2021 [Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю]

07:37 20.02.2021 Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту обрушения конструкции галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике ООО «Медвежий ручей». Читайте также: Обрушение на обогатительной фабрике: на место ЧП выехал прокурор Норильска

08:08 20.02.2021 Задача прокурора Норильска — установление причин и обстоятельств произошедшего, координация деятельности спасательных служб и правоохранительных органов.

08:33 20.02.2021 В здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, где произошло обрушение, при котором погиб один человек, ранее были выявлены дефекты. Об этом 20 февраля рассказали журналистам в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. Читайте также: В СК назвали возможную причину обрушения на фабрике в Норильске

08:55 20.02.2021 Разбор завалов. Норильск. 20.02.2021 [Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю]

09:40 20.02.2021 Один из пострадавших при обрушении в здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Поиски ещё двоих человек под завалами продолжаются, сообщили 20 февраля в пресс-службе компании «Норникель». Подробности в материале: Обрушение в Норильске: под завалами ищут ещё двоих человек

09:49 20.02.2021 «Норникель» ведёт проверку причин произошедшего.

10:14 20.02.2021 Продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. Предположительно, обнаружено место, где могут быть пострадавшие, уточнил начальник Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Саенко. Подробности в материале: ЧП в Норильске: найдено возможное место нахождения людей под завалами

10:51 20.02.2021 На месте ЧП работают 213 человек и 59 единиц техники, от МЧС — 113 человек и 16 единиц техники.

11:40 20.02.2021 Губернатор Красноярского края Александр Усс, краевое Заксобрание, администрация губернатора, правительство региона выразили соболезнования жителям города Норильска в связи с трагическим происшествием на Норильской обогатительной фабрике. Читайте также: Власти Красноярского края выразили соболезнования по поводу ЧП в Норильске

11:41 20.02.2021 После обрушения в цеху Норильской обогатительной фабрики, принадлежащей ООО «Медвежий ручей», в результате чего погиб один человек, прокуратура Красноярского края организовала проверки местных отделений Ростехнадзора и трудовой инспекции. Об этом 20 февраля сообщил журналистам глава надзорного ведомства региона Роман Тютюник. Об этом: Прокуратура начала проверки после обрушения в цеху в Норильске

12:17 20.02.2021 Разбор завалов. Норильск. 20.02.2021 [Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю]

12:51 20.02.2021 «Причины происшествия будут тщательным образом расследованы, проанализированы и получат объективную оценку специалистов, чтобы предотвратить подобные трагедии», — говорится в сообщении краевого правительства.

13:15 20.02.2021 «Аппаратом прокуратуры края проводятся проверки в самом Ростехнадзоре, Госинспекции труда на предмет того, какие ими контрольные мероприятия были выполнены либо недовыполнены, для того чтобы сделать выводы о наличии либо отсутствии нарушений», — заявил прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

13:48 20.02.2021 Авария на обогатительной фабрике в Норильске произошла из-за грубого нарушения техники безопасности. Об этом заявил президент и председатель правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Об этом: Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске

14:01 20.02.2021 В Красноярском крае двое рабочих, которые попали под завалы после обрушения галереи цеха Норильской обогатительной фабрики, погибли. Читайте подробнее: ЧП на фабрике в Норильске: двое попавших под завалы рабочих погибли

14:30 20.02.2021 Спасатели МЧС [(cc) Сергей Беляков]

15:04 20.02.2021 Поисковые работы в Норильске, где 20 февраля произошло обрушение на Норильской обогатительной фабрике, завершены. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела двух человек. Читайте также: Обрушение в Норильске: поисковые работы завершены

16:07 20.02.2021 Спасательные работы МЧС [mchsmedia.ru]

16:56 20.02.2021 Как уточнили в мэрии Норильска, при производстве ремонтных работ по монтажу металлоконструкций опорных балок склада руды корпуса среднего дробления произошло разрушение сооружения 8А, галереи №1, галереи №11, размер каждой составляет 30 метров, из них одна транспортная, одна пешеходная.

17:59 20.02.2021 Мэрия Норильска: территориальному отделу министерства здравоохранения поручено организовать медобеспечение пострадавших при обрушении галереи, отделу МВД России по городу Норильску поручено организовать охрану общественного порядка на месте проведения поисково-спасательных работ.

19:24 20.02.2021 Исполняющий обязанности главы города Норильска Михаил Шевченко подписал распоряжение об объявлении 22 февраля днем траура. В день траура будут приспущены флаги города Норильска. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

20:31 20.02.2021 Городская администрация Норильска объявила 22 февраля днем траура по погибшим из-за обрушения здания на Норильской обогатительной фабрике. Читайте также: В Норильске 22 февраля объявлен днем траура

22:25 20.02.2021 Работа МЧС [(cc)) Николай Хижняк]

06:22 21.02.2021 Четырех сотрудников из руководства Норильской горнообогатительной фабрики задержали в рамках расследования о гибели трех человек при обрушении дробильного цеха, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Красноярскому краю. Читайте подробнее: По делу об обрушении в Норильске задержали четырех человек

08:42 21.02.2021 По данным ведомства, были задержаны 43-летний начальник отдела по технадзору, 37-летний главный инженер, 46-летний руководитель дробильного цеха и 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт».

15:49 21.02.2021 Следствие предполагает, что в июле 2018 года при обследовании здания склада дробления руды были выявлены дефекты, которые могли вызвать обрушение здания. Тогда было принято решение начать ремонтные работы, однако по ним были сорваны сроки. Работы начались лишь в феврале 2021 года, причем ремонт проводился без разрешения и документации.

08:22 Сотрудник следственного комитета и один из задержанных. krk.sledcom.ru.