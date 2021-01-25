Пожар в частном доме престарелых в Башкирии в декабре 2020
В Уфе приостановлена работа частного пансионата для пожилых людей
Деятельность частного пансионата для престарелых людей и инвалидов прекратили судебные приставы в Башкирии. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов республики. Сообщается, что деятельность предпринимателя и других лиц, которые предоставляли...
25 января 2021
В Башкирии рассказали о выявленных незарегистрированных частных пансионатах
68 незарегистрированных частных пансионатов для пожилых людей выявили в Башкирии. Об этом 15 января сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на брифинге в республиканском правительстве. По ее словам, регистрация таких учреждений осуществляется в...
15 января 2021
Совет законодателей не поддержал законопроект Башкирии о домах престарелых
Законопроект, которым предлагается ввести обязательное лицензирование работы частных домов престарелых, получил отрицательное заключение Совета законодателей. Об этом 13 января сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии. Отмечается, что заместитель председателя государственного...
13 января 2021
В Башкирии после пожара в доме престарелых уволился прокурор района
Прокурор Абзелиловского района Башкирии уволился. Об этом 24 декабря сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на старшего помощника прокурора Башкирии Гузель Масагутову. 15 декабря в Абзелиловском районе произошел пожар в частном доме престарелых, в результате которого погибли 11 его постояльцев. После...
24 декабря 2020
МЧС России предложило лицензировать услуги в частных домах престарелых
Лицензировать социальные услуги в частных домах престарелых предложили в МЧС России. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе ведомства. Предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство министерство направило в адрес Минтруда РФ. В МЧС России полагают, что инициатива позволит...
23 декабря 2020
В Башкирии выделили средства на помощь пострадавшим при пожаре в пансионате
Более одного миллиона рублей было выделено из резервного фонда Башкирии на материальную помощь пострадавшим гражданам и родственникам погибших в результате пожара в доме милосердия в республике. Об этом 21 декабря сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям...
21 декабря 2020
В Башкирии проверят все частные приюты для пожилых граждан
Разобраться в сфере предоставления социальных услуг пожилым гражданам в частных учреждениях Башкирии 21 декабря поручил чиновникам глава региона Радий Хабиров на оперативном заседании в правительстве республики. Глава региона напомнил о пожаре в доме престарелых в Абзелиловском районе, в результате...
21 декабря 2020
В Башкирии возбуждено еще одно дело после пожара в частном пансионате
Еще одно уголовно дело возбуждено в Башкирии после гибели людей в частном пансионате. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, уголовное дело возбуждено по признакам халатности. Ранее ИА REGNUM сообщало...
18 декабря 2020
Руководитель сгоревшего дома милосердия в Башкирии признала свою вину
Руководитель дома милосердия в Башкирии, во время пожара в котором погибли 11 постояльцев, признала свою вину. Об этом сообщает «Российская газета» ссылаясь на источник в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону. По информации журналистов, обвиняемая признала свою вину. Ранее ИА...
17 декабря 2020
В Башкирии суд арестовал руководителя сгоревшего дома милосердия
Руководителя сгоревшего дома милосердия, во время пожара в котором погибли 11 человек, заключили под стражу в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитете по региону. По версии следствия, в 2018 году в деревне Ишбулдино Абзелиловского района...
17 декабря 2020
Стала известна плата за пребывание в сгоревшем пансионате в Уфе
В качестве платы с постояльцев дома милосердия, в котором сгорели 11 человек, брали 75% от их пенсии в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что у многих постояльцев не было прямых родственников, в основном они...
16 декабря 2020
В минтруде Башкирии прокомментировали гибель людей в частном пансионате
Чиновники не знали о работе дома престарелых в Абзелиловском районе Башкирии, в результате пожара в котором погибли 11 постояльцев. Об этом 15 декабря сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова на своей странице в социальной сети. По ее словам, руководство этого...
15 декабря 2020
Прокурор Башкирии поручил проверить все круглосуточные пансионаты
Проверки всех специализированных социальных учреждений Башкирии с круглосуточным пребыванием людей поручил провести прокурор республики Владимир Ведерников. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства. По сообщению пресс-службы прокуратуры Башкирии, прокурор...
15 декабря 2020
В Башкирии хозяйку дома престарелых задержали после смертельного пожара
Руководителя дома престарелых в Абзелиловском районе Башкирии, 11 постояльцев которого погибли при пожаре, задержали. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, 43-летнюю женщину подозревают в причинении...
15 декабря 2020
В Башкирии призвали ускорить лицензирование в РФ частных пансионатов
Сгоревшее здание дома милосердия, при пожаре в котором погибли 11 человек, не было предназначено для круглосуточного пребывания людей, тем более пожилого возраста. Об этом 15 декабря сообщил председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев журналистам ИА «Башинформ». По его...
15 декабря 2020
В Башкирии очевидец рассказал о спасении людей из дома престарелых
Очевидец пожара в доме престарелых в Башкирии, в результате которого погибли 11 человек, рассказал, как были спасены три постояльца. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба передачи «Честно говоря». По словам местной жительницы, она заметила, что из веранды дома пошел дым. Пока женщина одевалась...
15 декабря 2020
Глава Башкирии поручил проверить все дома престарелых
Похороны погибших в результате пожара в доме престарелых поручил организовать глава Башкирии Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий пожара в Абзелиловском районе. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы...
15 декабря 2020
В Башкирии у владелицы сгоревшего дома милосердия изымают документы
Сотрудники полиции в Башкирии изымают документы у владелицы сгоревшего дома милосердия, в котором погибли 11 постояльцев. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время следователи...
15 декабря 2020
Глава Башкирии провел заседание штаба после пожара в доме престарелых
Заседание оперативного штаба по расследованию причин пожара в доме милосердия, в результате которого погибли 11 человек, провел глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, Хабиров побывал на месте пожара...
15 декабря 2020
Стало известно о пятом выжившем при пожаре в доме престарелых в Башкирии
Режим ЧС введен в Абзелиловском районе Башкирии после пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 11 человек. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба главы республики. По сообщению пресс-службы ведомства, глава Башкирии Радий Хабиров, который выехал на место пожара, возглавит...
15 декабря 2020