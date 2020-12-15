Уфа, 15 декабря, 2020, 09:35 — ИА Регнум. Заседание оперативного штаба по расследованию причин пожара в доме милосердия, в результате которого погибли 11 человек, провел глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Glavarb.ru Радий Хабиров на месте пожара

По сообщению пресс-службы ведомства, Хабиров побывал на месте пожара и обсудил со спасателями его возможные причины.

По словам главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова, три спасшихся постояльца госпитализированы, еще два выживших человека находятся в пункте временного размещения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью 15 декабря в деревне Ишбулдидно в доме престарелых вспыхнул пожар, в результате которого погибли 11 постояльцев, при этом пятерым гражданам удалось спастись.