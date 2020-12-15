Уфа, 15 декабря, 2020, 10:26 — ИА Регнум. Похороны погибших в результате пожара в доме престарелых поручил организовать глава Башкирии Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий пожара в Абзелиловском районе. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Glavarb.ru На месте пожара. Башкирия

По сообщению пресс-службы ведомства, расходы на похороны возьмёт на себя правительство региона. Хабиров также поручил организовать поиск родственников погибших и оказать им материальную помощь.

Кроме этого, глава республики поручил оказать помощь выжившим при пожаре людям и в случае необходимости эвакуировать их в Уфу.

Хабиров отметил, что нужно провести профилактические мероприятия, направленные на недопущение повторения подобной трагедии. В связи с этим нужно выяснить, сколько в Башкирии таких организаций, по каждому случаю организовать межведомственную комиссию с участием республиканских минздрава, Госкомитета по ЧС, МЧС, сотрудников правоохранительных органов, а также провести консультации и проверки.

Помимо этого, Хабиров поручил оценить сумму ущерба и оказать помощь жителям близлежащего дома, который также был поврежден пожаром.