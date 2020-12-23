Москва, 23 декабря, 2020, 05:51 — ИА Регнум. Лицензировать социальные услуги в частных домах престарелых предложили в МЧС России. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство министерство направило в адрес Минтруда РФ.

В МЧС России полагают, что инициатива позволит «повысить меры ответственности предпринимателей в случаях невыполнения требований и создания тем самым угрозы жизни и здоровью граждан пожилого возраста и инвалидов».

Напомним, о необходимости лицензирования частных домов заговорили после пожара в частном пансионате для пожилых граждан в Башкирии. Там от огня погибли 11 человек.

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Сегодня большое количество подобных учреждений осуществляют свою работу «в тени». При этом контролю подлежат лишь те учреждения, которые добровольно вошли в реестр поставщиков социальных услуг.