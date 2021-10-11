Взрыв кислородной станции в ГКБ №2 в Челябинске
В Челябинске закончили расследование дела о взрыве на кислородной станции
В Челябинске завершено расследование уголовного дела по следам взрыва кислорода возле городской больницы №2. Об этом пишут СМИ. Перед Центральным райсудом предстоит ответить заместитель главврача Виктор Вяткин. Ему вменяют халатность. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл 31 октября 2020 года...
11 октября 2021
Росздравнадзор не нашёл нарушений в пострадавшей челябинской больнице
В пострадавшей при выгорании и взрыве кислорода больнице №2 Челябинска не выявлено нарушений. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Как пишет Накануне.Ru, ранее в СМИ прошла информация о якобы смерти нескольких пациентов в день взрыва. Однако власти...
18 декабря 2020
В Челябинске восстановили больницу, пострадавшую при взрыве кислорода
В Челябинске восстановлена больница №2, которая ранее пострадала при взрыве кислорода и пожаре. Её уже осмотрел глава минздрава области Юрий Семёнов. Чиновник отметил, что больница уже полностью готова к приёму пациентов. Сейчас на лечении там находятся 18 человек. «На следующей неделе будут ещё...
27 ноября 2020
В Челябинске назвали сроки восстановления дома, пострадавшего при взрыве
Все работы в многоэтажном доме возле горбольницы №2 Челябинска должны быть закончены к 18 ноября. Об этом сообщили журналистам в мэрии. В стационаре самого учреждения работы предстоит завершить к 25 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября на кислородной станции ГКБ №2 произошёл пожар и...
16 ноября 2020
В Челябинске выдадут компенсации жильцам пострадавшего при взрыве дома
27 семей из пострадавшей при взрыве кислорода девятиэтажки возле горбольницы №2 Челябинска получат компенсации. Об этом заявил на совещании в мэрии вице-мэр Сергей Авдеев. По его словам, размер компенсации определялся индивидуально. Он зависел от объёма причинённого ущерба. Как сообщало ИА REGNUM...
16 ноября 2020
В Челябинске раскрыли первые итоги проверки больницы после взрыва
В Челябинске названы первые итоги проверок больницы №2 после взрыва на кислородной станции. Их раскрыли журналистам в Ростехнадзоре. Как пишет 74.ru, на объекте было установлено дополнительное оборудование. Однако в ведомстве полагают, что оно не было должным образом зарегистрировано. Не было...
11 ноября 2020
В Челябинске назвали срок восстановления больницы после взрыва кислорода
В ГКБ №2 Челябинска на утро 9 ноября было восстановлено уже 93 оконных блока из 110. Об этом в мэрии на совещании объявил вице-мэр Александр Астахов. Он отметил, что работы продолжаются. Завершить их планируется к концу недели. Как сообщало ИА REGNUM, также идёт ремонт в пострадавшей при взрыве...
10 ноября 2020
В Челябинске восстановили остекление пострадавшего при взрыве дома
В Челябинске восстановлено остекление дома на проспекте Ленина, 82а, пострадавшего при взрыве кислорода возле стационара ГКБ №2. Об этом на совещании в мэрии заявил вице-мэр Александр Астахов. Соответствующие работы выполнены в квартирах и в подъезде. Всего восстановлено 55 оконных блоков. В данный...
10 ноября 2020
В Челябинске назвали сумму ремонта пострадавшей после взрыва больницы
В Челябинске на ремонт пострадавшей от взрыва кислорода и пожара больницы потребуется 11 млн рублей. Об этом заявил вице-мэр Сергей Авдеев. Он отметил, что ремонт уже начался. Всего испорченным оказалось 121 окно. Завершить ремонтные работы надеются в течение трёх недель. Как сообщало ИА REGNUM...
3 ноября 2020
В Кремле отреагировали на взрыв кислорода в Челябинске
Ситуация со взрывом и пожаром в кислородной будке ГКБ №2 Челябинска — это вопрос для руководства Челябинской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В остальном это вопрос для руководства региона», — отметил Песков, отвечая на вопрос одного из...
2 ноября 2020
В Кремле прокомментировали взрыв кислорода в Челябинске
Кремль ознакомлен с ситуацией с взрывом кислородной будки в Челябинске, заявил 2 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, мы знаем об этом. Знаем из сообщений СМИ, и были доклады по линии ведомств. В остальном это вопрос для руководства региона», — сказал представитель Кремля...
2 ноября 2020
В Челябинске жильцы пострадавшего от взрыва дома возвращаются в квартиры
Жильцы пострадавшего в Челябинске из-за взрыва и пожара на кислородной станции дома получили разрешение вернуться в свои квартиры. Об этом сообщили журналистам в мэрии. Добро было дано ещё 1 ноября. Часть граждан уже тогда вернулись в квартиры. Впрочем, не все жильцы пока имеют такую возможность...
2 ноября 2020
Бастрыкин ждёт из Челябинска доклада по делу о взрыве кислорода в ГКБ №2
Глава СКР Александр Бастрыкин ожидает от подчинённых доклада о ходе следствия по делу о взрыве кислорода в ГКБ №2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Руководитель поручил руководству регионального следственного управления рассказать об обстоятельствах инцидента и проведённых следственных...
1 ноября 2020
В Челябинске оценили объём ремонта пострадавшего при взрыве дома
В пострадавшем при взрыве кислорода в ГКБ №2 Челябинска жилом доме огнём было поврежден восемь квартир. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Ещё десять было залито водой, а в 21-й необходима замена окон. Работы по монтажу блоков и остеклению уже ведутся. Также идёт определение оценки...
1 ноября 2020
В челябинском минздраве уточнили количество эвакуированных из больницы
В Челябинске из стационара больницы №2 были эвакуированы 156 пациентов. Такие уточнённые данные сообщил 1 ноября минздрав области. Из них три человека находились в реанимации. Все эвакуированные живы. Более того, ухудшения состояния их здоровья медики не зафиксировали. Также в ведомстве объяснили...
1 ноября 2020
В Челябинске власти отремонтируют дом, пострадавший при взрыве кислорода
Жильцы пострадавшей при взрыве в Челябинске кислорода многоэтажки получат помощь с ремонтом. Об этом на брифинге сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Он отметил, что в понедельник, 2 ноября, часть граждан смогут вернуться в квартиры, если там нет повреждений. Если же такие будут выявлены, то...
31 октября 2020
Челябинский губернатор рассказал о возможной причине взрыва кислорода
Взрыв на кислородной станции горбольницы №2 в Челябинске мог произойти из-за аварийного состояния электрооборудования. Об этом заявил журналистам южноуральский губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что, по предварительной версии, возникло короткое замыкание. Но точная причина станет известна...
31 октября 2020
В Челябинске назвали сроки восстановления работы ГКБ №2
Ковидный стационар горбольницы №2 в Челябинске сможет снова принять пациентов примерно через три недели. Об этом заявил на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что сейчас идёт подготовка сметы. После этого сроки станут яснее. Тогда же окажется понятна и сумма...
31 октября 2020
Прокуратура начала проверку после взрыва кислорода в Челябинске
В Челябинске прокуратура начала проверку исполнения законодательства по безопасности в лечебных учреждениях. Её на личный контроль взял заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв, который и инициировал данные мероприятия. Поводом стал хлопок на кислородной станции городской больницы №2...
31 октября 2020
Из реанимации ГКБ №2 Челябинска после взрыва вывезли 13 пациентов
В Челябинске после взрыва кислорода возле ковидного стационара горбольницы №2 эвакуировали 13 пациентов. Они перевезены в другую госпитальную базу, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона. Трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Все пациенты перенесли транспортировку благополучно...
31 октября 2020