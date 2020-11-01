Челябинск, 1 ноября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. В пострадавшем при взрыве кислорода в ГКБ №2 Челябинска жилом доме огнём было поврежден восемь квартир. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ирина Юрина ИА REGNUM Пострадавший от взрыва дом в Челябинске

Ещё десять было залито водой, а в 21-й необходима замена окон. Работы по монтажу блоков и остеклению уже ведутся. Также идёт определение оценки размера ущерба. Кроме того, жильцы получают гигиенические и продовольственные наборы.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли утром 31 октября. Жильцов дома и пациентов стационара больницы эвакуировали.