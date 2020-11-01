Москва, 1 ноября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин ожидает от подчинённых доклада о ходе следствия по делу о взрыве кислорода в ГКБ №2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Руководитель поручил руководству регионального следственного управления рассказать об обстоятельствах инцидента и проведённых следственных действиях. Также он поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли 31 октября на кислородной станции. Пострадали стационар и жилой дом. Пострадавших нет.