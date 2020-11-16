Челябинск, 16 ноября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Все работы в многоэтажном доме возле горбольницы №2 Челябинска должны быть закончены к 18 ноября. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Ирина Юрина ИА REGNUM Пострадавший от взрыва дом в Челябинске

В стационаре самого учреждения работы предстоит завершить к 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября на кислородной станции ГКБ №2 произошёл пожар и хлопок. Пострадали как здание стационара, так и многоэтажка поблизости.