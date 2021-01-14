Атаки исламистов во Франции из-за скандала с карикатурами
Омбудсмен по правам человека во Франции раскритиковала законопроект Макрона
Уполномоченный по защите прав человека во Франции Клэр Эдон сообщила в четверг, 14 января, что законопроект об исламском сепаратизме, предложенный президентом страны Эммануэлем Макроном, «ослабляет республиканские принципы» и «представляет риск нарушения прав и свобод человека». Об этом передает Le...
14 января 2021
Во Франции усилили охрану религиозных учреждений
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал префектов департаментов усилить охрану религиозных учреждений в преддверии Рождества, когда «риск террористического нападения особенно высок». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает Le Figaro. В телеграмме, разосланной властям департаментов...
24 декабря 2020
Во Франции арестовали четырех человек по делу о нападении на Charlie Hebdo
Во Франции арестовали четырех человек, которых полиция подозревает в причастности к недавнему нападению на двух человек недалеко от бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, которая уже становилась жертвой теракта в январе 2015 года. Как сообщает BFM TV, в пятницу, 18 декабря, полиция...
18 декабря 2020
В сети обсудили санкции США против фонда Кадырова и спортклубов Чечни
Решение властей США ввести санкции против фонда Ахмата Кадырова и ряда спортивных клубов, расположенных на территории Чечни, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».» Есть законы, которые действуют на территории своей...
13 декабря 2020
Во Франции мужчина с ножом напал на полицейских
Молодой человек, вооруженный ножом, напал на юге Франции на сотрудников полиции, сообщает 9 декабря издание Journal du dimanche. В результате нападения двое муниципальных полицейских департамента Воклюз на юге Франции получили легкие ранения. Нападавший был нейтрализован электрошокером и задержан...
9 декабря 2020
Во Франции задержали ещё пять человек по делу об убийстве учителя
Еще пять человек по делу об убийстве учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа задержали сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции. Об этом 9 декабря сообщает газета Parisien со ссылкой на источники. Указывается, что задержанные — молодые люди в возрасте от...
9 декабря 2020
Во Франции впервые допросили предполагаемого убийцу троих человек в Ницце
Во Франции прошел первый допрос по делу об убийстве трёх человек у собора Нотр-Дам в Ницце выходцем из Туниса Брахимом Ауиссауи. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Le Figaro. Состояние здоровья 21-летнего Ауиссауи, который был серьезно ранен во время задержания, а затем заразился вирусом...
7 декабря 2020
Макрон оценил поддержку лидера Египта в скандале с карикатурами
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом Ас-Сиси, чтобы обсудить с ним крупные региональные кризисы, а также ситуацию с правами человека в Египте. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Le Figaro. В ходе совместной пресс-конференции...
7 декабря 2020
В сети обсудили отказ Макрона отвечать на оскорбление со стороны Эрдогана
Решение президента Франции Эммануэля Макрона не отвечать на провокационные слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который назвал его «бременем Франции», вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили свою точку зрения 5 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».» Обычно так себя...
5 декабря 2020
Эрдоган пожелал Франции «как можно скорее избавиться» от Макрона
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона «бременем Франции». Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает Reuters. В ходе пресс-конференции Эрдоган пожелал Франции «как можно скорее избавиться от проблемы» в виде собственного президента, которого он...
4 декабря 2020
Президенты Франции и Египта проведут переговоры
Президент Франции Эммануэль Макрон примет в своей резиденции в Елисейском дворце президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси в понедельник, 7 декабря. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Le Figaro. В ходе официального визита лидера Египта главы государств обсудят региональные кризисы, в частности...
3 декабря 2020
Во Франции 76 мечетей проверят на «сепаратизм»
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что 76 мечетей, которые подозреваются в распространении «радикальных идеологий», будут проверены сотрудниками МВД и разведывательными службами. В своем интервью телеканалу RTL в четверг, 3 декабря, министр заявил, что во Франции 76 мечетей...
3 декабря 2020
Двух подозреваемых в пособничестве террористу в Ницце отпустили на свободу
Двое подозреваемых в пособничестве Брахиму Ауиссауи, убившему троих человек у собора Нотр-Дам в Ницце 29 октября, были отпущены полицией за неимением доказательств их причастности к делу. Как сообщает Le Figaro, в среду, 2 декабря, двое выходцев из Албании Артан Хенай и Максим Целяй, которых...
2 декабря 2020
Сингапур депортировал граждан Бангладеш за угрозы в адрес Франции
Власти Сингапура объявили о состоявшейся депортации 15 граждан Бангладеш, которые распространяли угрозы в отношении Франции в социальных сетях после того, как президент страны Эммануэль Макрон поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Как сообщает Le Figaro во вторник, 24 ноября...
24 ноября 2020
Во Франции осудили школьника, обещавшего обезглавить учительницу
Школьник из французского города Анси, угрожавший убийством своей преподавательнице, предстал перед судом по обвинениям в «восхвалении терроризма» и «распространении угрозы смерти в отношении человека, исполняющего общественный долг». Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Le Figaro. 17-летний...
19 ноября 2020
Национальное собрание Франции проголосует по Закону о сепаратизме
Министр внутренних дел и министр юстиции Франции Жеральд Дарманен и Эрик Дюпон-Моретти объявили о том, что правительство закончило подготовку Закона о сепаратизме, который должен закрепить верховенство «республиканских принципов» в стране и ограничить деятельность религиозных организаций. В своем...
19 ноября 2020
В Пакистане призвали прекратить протесты против карикатур на пророка
Пакистанская религиозная партия «Техрик-Э - Лабайк» призвала жителей Пакистана прекратить протесты против карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo. Как сообщает Reuters, во вторник, 17 ноября, официальный представитель «Техрик-Э-Лабайк» Эжаз...
17 ноября 2020
Во Франции неизвестные покрыли дома экстремистскими надписями
Неизвестные покрыли стены домов во французской коммуне Фрежероль надписями, выражающими ненависть к Франции и преданность пророку Мухаммеду. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщает Le Figaro. Мэр коммуны Фрежероль Джером Казимир уже подал жалобу в полицию на неизвестных, которые нанесли надписи...
16 ноября 2020
Макрон пожаловался на недостаточную международную поддержку после терактов
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил изданию Le Grand Continent 15 ноября, что сожалеет по поводу недостаточной, по его мнению, международной поддержки Франции после нападений экстремистов, произошедших в Конфлан-Сент-Онорин и Ницце. «Когда пять лет назад были убиты те, кто рисовал карикатуры...
16 ноября 2020
Байден назвал приоритетом своей работы борьбу с терроризмом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден намерен сконцентрироваться на борьбе с терроризмом, став президентом Соединённых Штатов. Об этом он написал 13 ноября на своей странице в Twitter. Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости» «Как...
14 ноября 2020