Париж, 3 декабря, 2020, 22:27 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон примет в своей резиденции в Елисейском дворце президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси в понедельник, 7 декабря. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Абдель Фаттах Ас-Сиси

В ходе официального визита лидера Египта главы государств обсудят региональные кризисы, в частности, политику Турции в Восточном Средиземноморье, а также скандал с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

Также Ас-Сиси встретится с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Франции арестовала еще четырех школьников в связи с убийством и обезглавливанием учителя историиСамуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 16 октября.