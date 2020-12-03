Париж, 3 декабря, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что 76 мечетей, которые подозреваются в распространении «радикальных идеологий», будут проверены сотрудниками МВД и разведывательными службами.

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В своем интервью телеканалу RTL в четверг, 3 декабря, министр заявил, что во Франции 76 мечетей подозреваются в распространении «радикальных идеологий» и в «сепаратизме».

Жеральд Дарманен "Во Франции открыты 2 600 мечетей. Когда видишь статистику в 76 мечетей из 2 600, может показаться, что рано говорить о всеобщей радикализации. Но существуют районы, которые характеризуются высокой концентрацией мечетей, проповедующих антиреспубликанскую идеологию».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря французское правительство распустило Ассоциацию Франции по борьбе с исламофобией за«проведение многолетней исламистской пропаганды».