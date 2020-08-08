Катастрофа рейса авиакомпании Air India 7 августа 2020 года
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Индии
Соболезнования властям Индии в связи с крушением самолёта в Кожикоде выразил российский лидер Владимир Путин. Текст телеграммы, адресованной президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди, обнародовала 8 августа пресс-служба Кремля. «Примите (президент Индии и...
8 августа 2020
МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии
Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции. Об этом 8 августа пишет Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства. «С глубоким прискорбием (власти Турции)...
8 августа 2020
В Индии раскрыли подробности крушения Boeing 737
Самолёт Boeing 737, разбившийся во время посадки городе Кожикоде, приземлялся во время дождя, сообщил 7 августа министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури на своей странице в Twitter. «Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде, в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и...
8 августа 2020
В авиакатастрофе в Индии погибли 20 человек
Число погибших в результате жёсткой посадки прилетевшего из Дубая в город Кожикоде (штат Керала, Индия) самолёта достигло 20, сообщает 7 августа Hindustan Times. Травмы различной степени тяжести получили более 140 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в 19:40 по местному времени...
7 августа 2020
Число погибших в авиакатастрофе в Индии достигло 17
Число жертв авиакатастрофы в городе Кожикоде (штат Керала, Индия) возросло до 17, передаёт 7 августа NDTV. К настоящему моменту спасательная операция на месте ЧП окончена. Как ранее сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в ходе авиакатастрофы в Кожикоде — 123. Представитель индийского правительства...
7 августа 2020
Премьер-министр Индии отреагировал на авиакатастрофу в Кожикоде
Соболезнования выразил индийский премьер-министр Нарендра Моди родственникам погибших в результате авиакатастрофы в международном аэропорту Каликута. В своём Twitter глава индийского правительства написал, что ему приходится с болью говорить о случившемся. «Мысленно я с теми, кто потерял своих...
7 августа 2020
Разбившийся самолёт Air India Express садился под проливным дождём – видео
Видео с места авиакатастрофы в индийском международном аэропорту Каликута публикует 7 августа ANI. https://twitter.com/ANI/status/1291762564251004928 Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт при посадке, которая происходила под сильным дождём, вылетев за пределы взлётно-посадочной полосы, раскололся...
7 августа 2020
На борту разбившегося в Индии самолёта не было граждан РФ
Граждан России на борту самолёта, который раскололся на две части при посадке в городе Кожикоде (штат Керала, Индия), не было, сообщили 7 августа в российском генконсульстве. Как ранее сообщало ИА REGNUM, лайнер, во время жёсткой посадки которого погибли 16 человек и пострадали 123 (причём 15...
7 августа 2020
Число жертв авиакатастрофы в Индии достигло 16
Оба пилота и ещё 14 человек погибли в результате авиакатастрофы в города Кожикоде (штат Керала, Индия), сообщает 7 августа Hindustan Тimes. Имена погибших пилотов — капитан Дипак Васант Сате и капитан Ахилеш Кумар. Как отмечается, Сате был опытным пилотом. На борту лайнера находился 191 человек...
7 августа 2020
В авиакатастрофе в Индии пострадали 123 человека
По данным МВД Индии, по меньшей мере 14 человек погибли и ещё 123 пострадали в результате авиакатастрофы в Индии, передаёт 7 августа WBNG-TV. В критическом состоянии находятся 15 человек. Разбившийся самолёт выполнял репатриационный рейс, доставлявший индийских граждан обратно в страну. Как ранее...
7 августа 2020
Число жертв авиакатастрофы в Индии достигло 14
Число погибших в результате жёсткой посадки самолёта в городе Кожикоде (штат Керала, Индия) достигло 14, сообщает 7 августа Agence France-Presse. Также сообщается, что 15 человек находятся в критическом состоянии, в том числе один из двух пилотов (другой погиб). Как сообщало ИА REGNUM, ранее было...
7 августа 2020
Глава МИД Индии об авиакатастрофе в аэропорту Каликута: «Очень огорчён»
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в Twitter прокомментировал известия о происшествии в индийском международном аэропорту Каликута. «Очень расстроен известием о трагедии авиакомпании Air India Express в Кожикоде». Джайшанкар Индийский дипломат написал, что молится за семьи...
7 августа 2020
В авиакатастрофе Air India Express пострадали более 50 человек
Более 50 человек пострадали в результате жёсткой посадки пассажирского лайнера Air India Express в индийском международном аэропорту Каликута, сообщают 7 августа индийские СМИ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, при посадке самолёт не смог затормозить на взлётно-посадочной полосе, вылетев за её пределы...
7 августа 2020
Названо число пассажиров разбившегося в Индии самолёта
На борту потерпевшего крушение в индийском международном аэропорту Каликута самолёте находились 174 пассажира, в том числе десять детей, два пилота и ещё пять членов экипажа, передаёт 7 августа CNN. Об этом сообщило генеральное управление гражданской авиации Индии, уточнив, что авиакатастрофа...
7 августа 2020
Авиационные власти Индии подтвердили крушение самолёта в аэропорту Каликута
Информацию о крушении лайнера Air India Express в городе Кожикоде (штат Керала, Индия) подтвердили власти страны, передаёт 7 августа KWQC-TV. О крушении сообщил представитель индийского министерства гражданской авиации Раджив Джайн. По его словам, лайнер производства Boeing при посадке развалился...
7 августа 2020
Три человека погибли в авиакатастрофе в Индии
Пилот и два пассажира погибли при крушении самолёта в Индии, передаёт 7 августа CNN News. Авиакатастрофа произошла в международном аэропорту Каликута (штат Керала). На борту лайнера находились порядка 200 человек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло с самолётом авиакомпании Air India Express...
7 августа 2020
В Индии разбился пассажирский самолёт
Пассажирский самолёт авиакомпании Air India Express потерпел крушение в международном аэропорту Каликута (штат Керала, Индия), передаёт 7 августа ВВС News. Лайнер следовал из Дубая (ОАЭ). Крушение произошло в 19:00 (время местное) в момент посадки, когда самолёт вылетел за пределы...
7 августа 2020