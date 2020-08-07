Кожикоде, Индия, 7 августа, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании Air India Express потерпел крушение в международном аэропорту Каликута (штат Керала, Индия), передаёт 7 августа ВВС News.

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании Air India Express

Лайнер следовал из Дубая (ОАЭ). Крушение произошло в 19:00 (время местное) в момент посадки, когда самолёт вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы.

Индийские телеканалы показали самолёт, разбитый на две части. На месте работают спасатели.

Предположительно, посадка была осложнена мокрым покрытием взлётной полосы — в Индии идут сильные дожди.