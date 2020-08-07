Кожикоде, Индия, 7 августа, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Соболезнования выразил индийский премьер-министр Нарендра Моди родственникам погибших в результате авиакатастрофы в международном аэропорту Каликута.

Kremlin.ru Нарендра Моди

В своём Twitter глава индийского правительства написал, что ему приходится с болью говорить о случившемся.

Моди «Мысленно я с теми, кто потерял своих близких. Пусть пострадавшие поскорее выздоровеют».

Он добавил, что провёл экстренное совещание по поводу случившегося с главой штата Керала Пинарайи Виджаяном. По данным руководства штата, на месте делается всё необходимое для помощи пострадавшим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта Air India Express, следовавшего из Дубая в город Кожикоде индийского штата Керала, произошло вечером 7 августа.

В результате авиакатастрофы погибли 16 человек. 123 ранены, причём 15 — очень тяжело.