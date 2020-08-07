Кожикоде, Индия, 7 августа, 2020, 20:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в Twitter прокомментировал известия о происшествии в индийском международном аэропорту Каликута.

U.S. Department of State Субраманьям Джайшанкар

Джайшанкар «Очень расстроен известием о трагедии авиакомпании Air India Express в Кожикоде».

Индийский дипломат написал, что молится за семьи погибших и за жизни пострадавших. Он добавил, что официальные лица «выясняют дальнейшие подробности» случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате аварии при посадке пассажирского лайнера, следовавшего из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде (Индия), погибли три и пострадали более 50 человек.