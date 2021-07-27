Исчезновение Ан-2 в Бурятии 19 июля 2020
Тела погибших при крушении Ан-2 в Бурятии направлены в Иркутск
Следователи подтвердили обнаружение тел погибших при катастрофе Ан-2 в Окинском районе Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления СКР. Как отмечается, тела членов экипажа и пассажиров направлены в Иркутск для проведения...
27 июля 2021
В Бурятии нашли тела погибших в авиакатастрофе — СМИ
В Окинском районе Бурятии обнаружены тела погибших при катастрофе самолёта Ан-2. Воздушное судно пропало при совершении облёта территории района 19 июля 2020 года. Как сообщает портал infpol.ru со ссылкой на слова близких погибших, найдены тела всех шести членов экипажа и пассажиров. «Нам сказали...
27 июля 2021
На место предполагаемой катастрофы Ан-2 в Бурятии вылетели следователи
Следователи вылетели в Окинский района Бурятии, где накануне в горах были найдены обломки самолёта. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе агентства гражданской обороны и ЧС республики, они могут принадлежать самолёту Ан-2, исчезнувшему в июле 2020 года. «Следственно-оперативной группе...
26 июля 2021
В Бурятии найдены обломки самолёта, возможно это исчезнувший Ан-2
В Бурятии обнаружены обломки самолёта и останки нескольких человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, это может быть пропавший год назад Ан-2. Страшная находка обнаружилась на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 м, в 27 км от населенного...
25 июля 2021
В Приангарье возобновлены поиски пропавшего Ан-2
С 29 октября на территории Иркутской области возобновились поиски самолёта Ан-2 из Бурятии с шестью пассажирами на борту. Как сообщает официальный сайт регионального ГУ МЧС РФ, в состав поисковой группы вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, Министерства обороны РФ...
29 октября 2020
В Иркутской области возобновили поиски пропавшего летом самолета Ан-2
Поиски самолета Ан-2 из Республики Бурятия, который пропал в июле текущего года, возобновили в Иркутской области. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «С сегодняшнего дня на территории Иркутской области возобновились поиски самолета Ан-2, который не вышел на связь 19...
27 октября 2020
Пропавший Ан-2 из Бурятии будут искать в Черемховском районе Приангарья
В Иркутской области возобновляют поиски самолета Ан-2, вылетевшего из Бурятии и пропавшего 19 июля 2020 года. Соответствующее обращение губернатор Приангарья Игорь Кобзев направил в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), сообщает пресс-служба областного правительства. «Мы не...
26 октября 2020
Приангарье возобновляет поиски пропавшего самолета Ан-2
В Иркутской области не оставляют надежд отыскать пассажиров и пилота самолета Ан-2 из Бурятии. Об этом сегодня, 20 октября, известил губернатора иркутской области Игорь Кобзев. «Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту, и обратимся в Росавиацию с просьбой возобновить поиски...
20 октября 2020
В Бурятии прекратили поиски пропавшего самолета Ан-2
Поиски пропавшего в Республике Бурятии в июле самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек, прекращены. Об этом 25 сентября рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России. «Поиски Ан-2 прекращены», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. Также он уточнил, что...
25 сентября 2020
В Бурятии продолжаются поиски Ан-2, пропавшего 19 июля
Спасатели в Бурятии продолжают поиски пропавшего 19 июля самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. Сегодня, 31 августа в поискового операции задействован вертолёта Ми-8. Как отмечается, накануне авиация не применялась из-за плохой...
31 августа 2020
«Тем, кто найдёт»: родственники пилотов пропавшего Ан-2 объявили награду
Родственники членов экипажа пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 объявили о вознаграждении тем, кто найдёт их. По словам супруги пилота Виталия Мациевского, они готовы заплатить 100 тыс. рублей. «Мы предлагаем деньги не совсем за информацию. Потому что сейчас посыпется «все что угодно», мы это все...
28 августа 2020
Поисковики запеленговали телефоны пилотов с пропавшего Ан-2
Специалисты, задействованные в поисках пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2, запеленговали сотовые телефоны пилотов. Об этом сообщил изданию «Орда Инфо» начальник отдела организации авиационно-космического поиска и спасания ЗС МТУ Росавиации Алексей Калина. Однако пока это мало что дало, поскольку...
26 августа 2020
Версия шамана о местонахождении пропавшего Ан-2 не подтвердилась
Спасатели в Бурятии проверили версию шамана, сообщившего возможное местонахождение пропавшего более месяца назад самолёта Ан-2. По данным СМИ, он предположил, что воздушное судно может находиться на дне водоёма. Поисковый отряд исследовал озёра Гузей и Каторжан, глубина которых достигает 30−35...
25 августа 2020
Пропавший в Бурятии самолёт Ан-2 ищут на территории Приангарья
Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 продолжаются на территории Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, наземная группировка ведёт поисковую операцию около посёлка Савино в Черемховском районе Приангарья. В работах с воздуха задействован вертолёт Ми-8...
25 августа 2020
Пропавший Ан-2 в Бурятии ищут месяц
Ровно месяц прошёл с момента исчезновения самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс», совершавшего облёт Тункинского и Окинского районов Бурятии в рамках борьбы с шелкопрядом. Поиски воздушного судна, а также шести находившихся на борту человек, пока не дали никаких результатов. В поисковой операции...
19 августа 2020
Четыре недели поисков Ан-2: обследовано более 29 тысяч кв. км тайги
В Бурятии безрезультатно завершилась четвёртая неделя поисков пропавшего самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, воздушные суда за это время провели 121 вылет, обследовано более 27 тыс. кв. км. Беспилотник...
17 августа 2020
Поиски пропавшего Ан-2 ведутся вдоль трёх рек
Спасатели продолжают поиски пропавшего самолёта Ан-2 на территории Бурятии и Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, наземная группировка в составе 16 человек обследуют три маршрута вдоль рек Китой, Кынгырга и Иркут. «В том числе обследуется...
14 августа 2020
Пропавший Ан-2 будут искать на границе Бурятии и Приангарья
Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 перемещаются на административную границу с Иркутской областью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС. По словам директора Центра по гражданской обороне Геннадия Буянтуева, вертолёты МЧС России...
12 августа 2020
В поисках пропавшего Ан-2 спасатели провели 91 вылет
Задействованные в поисках пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 воздушные суда провели 91 вылет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС. По данным МЧС, к настоящему времени с воздуха обследовано более 19 тыс. кв. км территории республики и...
11 августа 2020
Третья неделя поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 не дала результатов
В Бурятии спасатели, военные и добровольцы продолжают поиски пропавшего самолёта Ан-2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, 9 августа обследовано более 1,5 тыс. кв. км на территории нескольких районов Бурятии и Иркутской области. Три вертолёта...
10 августа 2020