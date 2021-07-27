Окинский район, Бурятия, 27 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Следователи подтвердили обнаружение тел погибших при катастрофе Ан-2 в Окинском районе Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления СКР.

Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии Ан-2

Как отмечается, тела членов экипажа и пассажиров направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз.

Тем временем, расследование уголовного дела по факту происшествия продолжается. По данным ведомства, самолёт вылетел из посёлка Кырен для облёта территории Тункинского и Окинского районов Бурятии 19 июля 2020 года и пропал. На борту находились двое членов экипажа и четверо пассажиров.

В течение года о судьбе самолёта и пропавших ничего не было известно, пока 24 июля 2021 года на обломки воздушного судна в горах не наткнулись туристы. На следующий день на место выехали следователи.