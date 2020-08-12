Тункинский район, Бурятия, 12 августа, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 перемещаются на административную границу с Иркутской областью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Ан-2

По словам директора Центра по гражданской обороне Геннадия Буянтуева, вертолёты МЧС России перебросили наземные поисковые группы в район реки Китой и её притоков.

«Дополнительно направляется группа спасателей для поиска пропавшего самолёта в район административной границы Иркутской области с Окинским и Тункинским районами Бурятии», — отметил он.

Как отмечается, за минувшие сутки наземные группы обследовали около 40 кв. км. Авиация произвела семь вылетов, проверив территории районов Бурятии и Приангарья на общей площади около 2,3 тыс. кв. км.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт с шестью людьми на борту пропал 19 июля. Три недели поисков пока не дали результатов.

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