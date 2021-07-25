Улан-Удэ, 25 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Бурятии обнаружены обломки самолёта и останки нескольких человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, это может быть пропавший год назад Ан-2.

Zajcsik Ан-2

Страшная находка обнаружилась на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 м, в 27 км от населенного пункта Кырен Тункинского района.

Сегодня, 25 июля, на место планируется направить вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» из Иркутска со спасателями на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту пропал в ходе облёта территории Тункинского и Окинского районов Бурятии 19 июля 2020 года. Возбуждено уголовное дело.

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Безуспешные поиски продолжались до осени. 7 июля 2021 года в Тункинском районе спасателям республиканской поисково-спасательной службы удалось обследовать около 15 км. Ранее летчик Анатолий Абашеев выдвигал версию о том, что самолёт мог разбиться при пилотировании в горах.

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