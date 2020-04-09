Пожар в московском доме престарелых 8 апреля 2020 года
Прокуратура начала проверку после пожара в доме престарелых в Москве
Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение федерального законодательства в доме престарелых на западе Москвы, где 8 апреля произошёл смертельный пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства 9 марта. Читайте также: На западе Москвы произошло возгорание в доме...
9 апреля 2020
В Москве в ходе пожара в доме престарелых пострадали 16 человек — СМИ
Шестнадцать человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в Москве, 9 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Все они находятся в больнице. Еще четыре человека погибли. На момент происшествия в здании находилось 48 постояльцев и 5 сотрудников пансионата...
9 апреля 2020
Мэр Москвы выразил соболезнования из-за пожара в доме престарелых
Соболезнования близким жертв пожара в доме престарелых на западе Москвы выразил московский мэр Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Градоначальник отметил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Мэр заверил, что будет проведено детальное...
9 апреля 2020
В Москве при пожаре в доме престарелых погибли четыре человека — СМИ
Количество жертв пожара в доме престарелых на западе Москве возросло до четырех, 9 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее стало известно о двух погибших в ходе происшествия. Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило...
9 апреля 2020
Власти Москвы назвали предварительную причину пожара в доме престарелых
Пожар в доме престарелых на западе российской столицы мог произойти из-за хлопка в котельной, заявил заместитель московского мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков 9 апреля журналистам. Бирюков рассказал, что котельная, которая работает на дизтопливе, располагается на цокольном этаже...
9 апреля 2020
СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве
Уголовное дело возбудили следователи по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы. Об этом 8 апреля сообщила журналистам старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова. Иванова заявила, что следователями ГСУ СК РФ по...
8 апреля 2020
Возросло число погибших в результате пожара в доме престарелых в Москве
До двух человек возросло число погибших в результате возгорания в здании дома престарелых на западе Москвы. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу. Два человека погибли, не менее десяти пострадали в результате возгорания в четырёхэтажном здании дома престарелых «Третий возраст» на...
8 апреля 2020
Собянин: пожар в доме престарелых произошел из-за электропроводки
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице на западе столицы произошел из-за возгорания кабеля электропроводки в подвале здания. Об этом Собянин написал сегодня, 8 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter. «В частном пансионате для...
8 апреля 2020
В результате пожара в доме престарелых в Москве погиб один человек
Один человек погиб в результате пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве. Об этом 8 апреля сообщил журналистам представитель экстренных служб. Информация о пожаре в четырёхэтажном доме престарелых «Третий возраст» поступила в ГУ МЧС по городу в 21:42 мск. Возгорание произошло на...
8 апреля 2020
Из здания дома престарелых в Москве из-за пожара эвакуированы 50 человек
50 человек эвакуированы, ещё 134 спасены из загоревшегося здания дома престарелых на западе Москвы. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба МЧС РФ. Информация о задымлении в здании дома престарелых «Третий возраст», расположенного на 3-й Мякининской улице, поступила в 21:42 мск. Пожару был присвоен...
8 апреля 2020
На западе Москвы произошло возгорание в доме престарелых
Возгорание произошло в доме престарелых на западе Москвы. Об этом 8 апреля сообщил журналистам источник в экстренных службах. Пожар произошёл в здании на 3-й Мякининской улице. В настоящее время пожарные расчёты следуют на место происшествия по повышенному номеру вызова. Информация о возможных...
8 апреля 2020