Москва, 8 апреля, 2020, 22:56 — ИА Регнум. До двух человек возросло число погибших в результате возгорания в здании дома престарелых на западе Москвы. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Два человека погибли, не менее десяти пострадали в результате возгорания в четырёхэтажном здании дома престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве. Из здания было эвакуировано около 50 человек, ещё 13 спасены.

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по городу в 21:42 мск, в 22:15 мск было объявлено о ликвидации пожара. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти. На место происшествия были вызваны десять экипажей скорой помощи, эвакуированные люди временно размещены в подъехавших автобусах.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем в результате пожара в доме престарелых на западе Москвы.