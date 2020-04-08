Москва, 8 апреля, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Возгорание произошло в доме престарелых на западе Москвы. Об этом 8 апреля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Пожар произошёл в здании на 3-й Мякининской улице. В настоящее время пожарные расчёты следуют на место происшествия по повышенному номеру вызова.

Информация о возможных пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации из-за пожара людей, проживающих в интернате для престарелых граждан в посёлке Сылва Свердловской области.