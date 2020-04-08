Москва, 8 апреля, 2020, 22:30 — ИА Регнум. 50 человек эвакуированы, ещё 134 спасены из загоревшегося здания дома престарелых на западе Москвы. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Пожарные

Информация о задымлении в здании дома престарелых «Третий возраст», расположенного на 3-й Мякининской улице, поступила в 21:42 мск. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

По прибытию первых пожарных расчётов на место ЧП было установлено, что возгорание произошло в четырёхэтажном здании на минус первом этаже. В самом здании наблюдается плотное задымление.

В настоящее время проводится эвакуация людей из здания. Уже спасено 13 человек, эвакуированы 50 человек. К месту происшествия подъехали автобусы для размещения эвакуированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в доме престарелых на западе Москвы.