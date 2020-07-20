Расследование убийства журналиста Павла Шеремета
Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета «позором Украины»
Украинские правоохранительные органы должны сделать всё, чтобы организаторы и заказчики убийства журналиста Павла Шеремета были наказаны, написал 20 июля президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook. «Обязанность государства и правоохранительных органов сделать...
20 июля 2020
Госдеп США призвал Украину раскрыть убийство журналиста Шеремета
США поддерживают граждан Украины, требующих расследования убийства журналиста Павла Шеремета, сказано в сообщении, опубликованном 20 июля на официальной станице посольства США на Украине в социальной сети Facebook. «Мы присоединяемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного...
20 июля 2020
В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету
В четвёртую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник, посвящённый убитому, сообщил 20 июля телеканал «1+1». Памятник открыли на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, на месте гибели журналиста. Мемориал представляет собой символический смятый лист бумаги...
20 июля 2020
Суд в Киеве продлил арест подозреваемому в убийстве Шеремета
Решение о продлении на двухмесячный срок ареста Андрею Антоненко, который является подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, принял Печерский районный киевский суд. Об этом 17 июля сообщает «РБК-Украина». В сообщении напоминается, что ранее сторона обвинения вносила ходатайство о...
17 июля 2020
Суд в Киеве оставил за решёткой подозреваемых в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева оставил под стражей до 24 июля подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию Кузьменко, сообщает 26 мая «Интерфакс-Украина». Журналисты отмечают, что суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Ранее до 23 июля был продлён срок содержания...
26 мая 2020
На Украине фигуранта «дела Шеремета» выпустили под залог
Печерский суд Киева выпустил под залог Яну Дугарь, подозреваемую в организации убийства журналиста Павла Шеремета, заявил 25 мая адвокат Николай Ореховский, сообщило информационное агентство Укринформ. «Суд удовлетворил ходатайство прокуроров: изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог в...
25 мая 2020
У офиса Зеленского собрались радикалы
У здания офиса президента Украины около 200 человек устроили акцию протеста, сообщил 25 мая журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале. Радикалы пришли поддержать подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. «Акция против заключения Кузьменко и Антоненко (подозреваемые в убийстве...
25 мая 2020
Суд Киева отклонил жалобу защиты подозреваемого в убийстве Шеремета
Апелляционная жалоба защиты Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, отклонена Киевским апелляционным судом, сообщает 5 мая УНИАН. Сегодня, 5 мая, рассматривалась жалоба, поданная адвокатами Антоненко, на решение Печёрского районного суда от 3 апреля 2020 года...
5 мая 2020
На Украине продлён срок досудебного следствия по делу Шеремета
Срок предварительного следствия по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета продлён до апреля 2020 года. Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передаёт 4 февраля украинское «Общественное телевидение». Решение о продлении срока следствия принято офисом генерального прокурора...
4 февраля 2020
В Раде не исключили отставки министра внутренних дел Украины
Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета может стать поводом для отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский 27 января в интервью «РБК-Украина». "Я считаю, что если конкретно дело...
27 января 2020
Подозреваемой в убийстве Шеремета изменили меру пресечения
Подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь изменена мера пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Об этом со ссылкой на решение Печерского суда столицы Украины от 24 января сообщает «Украинская правда». Читайте также: Подозреваемым в убийстве журналиста Павла...
25 января 2020
Свидетеля по «делу Шеремета» отпустили под домашний арест на Украине
Киевский суд отпустил под домашний арест подозреваемую в убийстве ивано-франковского бизнесмена Инну Грищенко, сообщило 23 января издание Strana.ua. По данным журналистов, участницу гражданской войны в Донбассе с позывным «Пума», а также её мужа — Владислава Грищенко с позывным «Буча» судят по делу...
23 января 2020
Подозреваемый в убийстве Шеремета не смог оспорить свой арест
Андрей Антоненко, который проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, останется под стражей. Стороне защиты подозреваемого не удалось оспорить решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Читайте также: В Киеве расследуют...
10 января 2020
Аваков не хочет, чтобы убийство Шеремета расследовалось без США
С просьбой к странам-партнёрам подключиться к расследованию убийства на Украине журналиста Павла Шеремета обращался украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет 26 декабря «Европейская правда». По словам временного поверенного в делах Соединённых Штатов на Украине Уильяма Тейлора, на...
26 декабря 2019
Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета
На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране. Адвокат Владислав Добош отметил, что в разговоре идет речь о так называемой активистке...
26 декабря 2019
В Киеве расследуют угрозы журналистам в суде по делу Шеремета
Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту угроз в отношении журналистов на заседании апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Полиция начала уголовное производство по факту событий с участием журналистов в Апелляционном суде...
25 декабря 2019
На Майдане проходит концерт в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета
В Киеве на Площади Независимости проходит концерт в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 22 декабря сообщает издание Страна.ua. Как ранее сообщало ИА REGNUM, данная акция, которая анонсировалась ее организаторами, как марафон, получила название «Белыми нитками»...
22 декабря 2019
На Майдане пройдет марафон в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета
Начало проведения так называемого музыкального марафона «Белыми нитками» в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета анонсировано на 12:00 (13:00 мск) 22 декабря на площади Независимости (в переводе с украинского — Майдан) в столице Украины. Об этом 22 декабря сообщается в...
22 декабря 2019
Кому было адресовано убийство Шеремета?
Среди «новелл», озвученных представителями Национальной полиции и Генеральной прокуратуры в связи с задержанием группы лиц, возможно, причастных к убийству П. Шеремета, присутствуют такие, которые не только порождают вопросы и сомнения, но и вызывают возражения. На почетном месте среди них стоит...
18 декабря 2019
Подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета отказался от дачи показаний
Участник войны в Донбассе Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отказался давать показания следователям, сообщил один из его адвокатов Виталий Галенченко 18 декабря на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, Антоненко сослался на 63-ю статью...
18 декабря 2019