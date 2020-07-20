Киев, 20 июля, 2020, 12:19 — ИА Регнум. Украинские правоохранительные органы должны сделать всё, чтобы организаторы и заказчики убийства журналиста Павла Шеремета были наказаны, написал 20 июля президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Обязанность государства и правоохранительных органов сделать всё, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А затем — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления», — сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что убийство Шеремета стало большой потерей для независимых журналистов и СМИ.

«А ещё это преступление — позор для Украины», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине выразило поддержку гражданам Украины, которые требуют от властей страны раскрыть убийство журналиста.