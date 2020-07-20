Киев, 20 июля, 2020, 12:11 — ИА Регнум. США поддерживают граждан Украины, требующих расследования убийства журналиста Павла Шеремета, сказано в сообщении, опубликованном 20 июля на официальной станице посольства США на Украине в социальной сети Facebook.

Okras Павел Шеремет

«Мы присоединяемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, непредвзятого и достоверного расследования, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что независимость журналистов является критически важной для успеха «украинской демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве на месте убийства журналиста Шеремета открыли памятник, напоминающий смятый лист бумаги.