Наводнение в Венеции в ноябре 2019 года
Собору Святого Марка в Венеции «высокая вода» нанесла многомиллионный ущерб
Ущерб в размере пяти с половиной млн долларов был нанесён наводнением собору Святого Марка в Венеции. Об этом 27 декабря сообщает Travel and Leisure. Во время «высокой воды» в ноябре собор в течение 24 часов находился под водой. Впервые в истории Венеции вода проникала в собор даже через окна...
27 декабря 2019
Венецианская дамба успешно прошла испытания
В лагуне Венеции во вторник, 3 декабря, были успешно проведены предварительные испытания комплекса защитных сооружений. Специалистам удалось устранить вибрацию дамбы, зафиксированную во время предыдущих испытаний в октябре 2019 года, еще до масштабного наводнения. Проект венецианской дамбы начали...
3 декабря 2019
Премьер Италии пообещал достроить венецианскую дамбу до конца 2021 года
Дамба в лагуне Венеции будет достроена до конца 2021 года, заявил в среду, 27 ноября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Правительство выделяет из экстренного фонда 325 млн евро для ускорения работ, общие затраты на строительство дамбы составят таким образом 5,49 млрд евро, отметил Конте...
27 ноября 2019
Еврокомиссия готова помочь Италии в ликвидации последствий наводнения
Еврокомиссия готова оказать Италии поддержку в ликвидации последствий наводнения в Венеции, заявил во время своего выступления в Европарламенте во вторник, 26 ноября, комиссар Кристос Стилянидес. Пока никаких официальных обращений от властей Италии не поступало, добавил комиссар. Как сообщалось...
26 ноября 2019
Волонтёры в Венеции спасли после наводнения уникальную партитуру Вивальди
Архив из консерватории имени Бенедетто Марчелло, в том числе уникальную рукопись Вивальди удалось спасти благодаря усилиям местных жителей после наводнения в Венеции. Об этом 21 ноября сообщает Le Figaro. Из 56 тысяч документов, хранящихся в архиве консерватории от воды пострадали около пяти тысяч...
21 ноября 2019
Колонны и мозаики венецианской базилики серьезно пострадали от наводнения
Колонны и мозаики венецианской базилики святого Марка серьезно пострадали от наводнения, передает Mediaset во вторник, 19 ноября, со ссылкой на официальное заявление экспертной группы. Точный размер нанесенного ущерба еще предстоит определить. Наводнение в Венеции в ноябре 2019 года стало вторым по...
19 ноября 2019
Ущерб от потопа в Венеции превысил миллиард евро
Власти итальянской Венеции посчитали ущерб от потопа, который продолжался в городе с начала прошлой недели, 18 ноября передает агентство Reuters. По словам мэра Луиджи Бругнаро, ущерб от недельного наводнения составил примерно миллиард евро ($1,10 млрд). Как сообщало ИА REGNUM, недельный потоп в...
18 ноября 2019
Потоп в Венеции стал самым сильным за 150 лет
Неделя потопов в итальянской Венеции стала самой сильной с начала статистических измерений в 1872 году, 18 ноября передает агентство Reuters. Во вторник 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см — это чуть меньше рекордных 194 см в 1966 году. В течение недели после этого уровень воды в...
18 ноября 2019
Школы и музеи Венеции возобновили работу после наводнения
Ввиду нормализации ситуации и снижения уровня подтопления городских улиц школы и музеи Венеции в понедельник, 18 ноября, возобновили свою работу, сообщили местные власти в понедельник, 18 ноября. Также возобновлены перевозки на катерах. Местные власти тем временем приступили к подсчету ущерба от...
18 ноября 2019
Жители РФ собрали 1 млн евро на восстановление Венеции
Жители России перечислили посольству Италии в Москве €1 млн после рекордного за полвека наводнения. Об этом рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, сообщает 18 ноября агентство ANSA. Отмечается, что итальянский МИД призвал свои посольства в других странах начать сбор пожертвований на...
18 ноября 2019
В Венеции подготовились к новому пику наводнения
Новое повышение уровня воды ожидается в Венеции. Об этом 17 ноября сообщает газета La Repubblica. В этот раз, согласно прогнозам, к 13:00 по местному времени (15:00 мск) ожидается подъём уровня воды до 160 см. Такой уровень называют «чрезвычайный прилив», в городе объявлен «красный» уровень...
17 ноября 2019
В Италии собирают пожертвования для пострадавшей от наводнения Венеции
Мэрия Венеции обратилась к жителям Италии и всем, кому небезразлично «общечеловеческое достояние» города, помочь в его восстановлении после наводнения. Соответствующее объявление 15 ноября опубликовано на сайте администрации Венеции. «Если вы хотите внести свой вклад в поддержку Венеции, её жителей...
16 ноября 2019
Из-за наводнения в Венеции могут разрушиться мозаики собора Святого Марка
Из-за наводнения в Венеции могут разрушиться мраморные конструкции и мозаики собора Святого Марка, передает Adnkronos в пятницу, 15 ноября, со ссылкой на экспертные данные. Если в самое ближайшее время не будут приняты меры, то попавшая внутрь собора и в его крипту соленая морская вода ускорит...
15 ноября 2019
В Ла Скала собирают средства для пострадавшего от наводнения театра Венеции
В миланской театре Ла Скала начат сбор средств для помощи пострадавшему от наводнения венецианскому театру Fenice, передает Sky в пятницу, 15 ноября. Сбор средств продлится до 29 ноября. Другие театры страны тоже готовы оказывать помощь: к примеру, «Маленький театр» отправит венецианским коллегам...
15 ноября 2019
Ущерб от наводнения для владельцев катеров в Венеции составит 20 млн евро
Ущерб от наводнения для владельцев катеров и иных транспортных средств в Венеции составит около 15−20 млн евро, передает Mediaset со ссылкой на экспертные данные. Кроме того, для ликвидации последствий наводнения потребуются не только деньги, но и довольно продолжительное время — не менее 4 месяцев...
15 ноября 2019
Власти Венето: наводнение в Венеции — не повод отказаться от турпоездки
Наводнение в Венеции не стало причиной для массовых отказов от поездок туристов в город. Об этом 15 ноября заявил журналистам РИА Новости глава Ассоциации работников туризма области Венето Марко Миккьелли. Как пояснил Миккьелли, лишь небольшая часть туристов отказалась от запланированной поездки в...
15 ноября 2019
В Венеции из-за наводнения закрыли площадь Святого Марка
Власти итальянской Венеции закрыли доступ к центральной городской площади Святого Марка из-за подъёма уровня воды, сообщает 15 ноября ANSA. «Я вынужден закрыть площадь Святого Марка, чтобы не допустить угрозы здоровью граждан», — сказал мэр города Луиджи Бруньяро. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре...
15 ноября 2019
Граждане РФ при наводнении в Венеции не пострадали — Генконсульство РФ
Среди жертв и пострадавших от наводнения в Венеции нет граждан России. Об этом 15 ноября сообщило на своей странице в Facebook Генконсульство России в Милане. «По данным полиции, граждане Российской Федерации среди жертв и пострадавших отсутствуют», — говорится в заявлении российских дипломатов...
15 ноября 2019
Новый подъем уровня воды зафиксирован в Венеции
Новое наводнение пришло 15 ноября в Венецию, и прогнозы о том, насколько оно будет сильным, постоянно ухудшаются. Происходящее описывают журналисты газеты La Repubblica. Сообщается, что вода в городе поднялась на отметку 115 см выше уровня моря (норма для города составляет 80 см, прим. — ИА REGNUM...
15 ноября 2019
Власти назвали сумму, которую выделят в связи с наводнением в Венеции
Правительство Италии решило выделить 20 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения в Венеции. Об этом 14 ноября сообщил премьер-министр Джузеппе Конте на своей странице в Twitter. По словам руководителя правительства, выделенные средства это первые ресурсы для срочной помощи городу и...
15 ноября 2019